2019-05-30T05:34:16+03:00
Общество

Мэр Томска назвал имена лучших предпринимателей года

Иван Кляйн заявил, что в городе сложилась особая атмосфера для развития бизнеса
Татьяна Щукина
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В Томске предпринимателям дарят памятные знаки, а в Курске им даже установили памятникВ Томске предпринимателям дарят памятные знаки, а в Курске им даже установили памятникФото: Архив "КП"
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В рамках празднования Дня Российского предпринимательства в администрации Томска прошло вручение наград «Предприниматель года». Их получили директора крупных и средних предприятий, достигших максимального прироста показателей деятельности.

«В нашем городе в малом бизнесе заняты более 133 тысяч человек. Экономический оборот по полному кругу предприятий в 2018 году в Томске составил 751 миллиард рублей. И почти половину этого объема – 331, 2 миллиарда рублей - дали малые и микро-предприятия. Все это говорит о том, что в Томске сложилась особая атмосфера для развития бизнеса», - отметив в приветственном слове предпринимателям мэр Томска Иван Кляйн.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации, в этом году награды «Предприниматель года» были вручены руководителям ЗАО «Сибирский центр логистики», ОАО «Томское пиво», ОАО «Манотомь», ПАО «Томскэнергосбыт», ООО «Мэйнконцепт-НЛД» и ООО «Элком+».

В номинации «Молодой предприниматель» награды получили директора ООО «Хенд Мейд Код» и ООО «Абсолют».

В номинации «Эффективный экспортер» были отмечены руководители ЗАО «Элекард Девайсез» и ООО «СибБиоПродукт».

Награду «За эффективное взаимодействие с томскими товаропроизводителями» получил ИП Андрей Семкин и директор ООО «Теремок» Владимир Тулинов.

В номинации «За высокое качество обслуживания» победили ООО «Панда Ресторантс», ООО «Перчини», ООО «Фея» и ИП Маглена Евгений Анатольевич.

Все победители получили памятные знаки.

Отметим, что в городе Курске представителям бизнеса даже установлен памятник. Автором бронзовой скульптуры «Современный Предприниматель» является Юрий Киреев, п автором идеи – реально действующий бизнесмен.

- По карте России современный предприниматель в модном костюме и галстуке изо всех сил тащит к пограничному столбу с указателем «Будущая Россия» разбитую телегу с ворохом застарелых проблем деловых людей, - так объясняет основную мысль композиции ее автор Николай Грешилов.

На шести мешках надписи: «Бюрократия», «Налоги», «Кредиты», «Согласования», «Лицензии», «Коррупция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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