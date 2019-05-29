2019-05-29T09:56:22+03:00
Происшествия

Лось провалился в теплицу Ботсада в Томске и погиб от кровопотери

Животное при падении повредило артерию на ноге
Татьяна Щукина
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Работники Ботсада прибыли на место происшествия, когда животное еще было живо. Но помочь ему уже было невозможно. Фото: Михаил ЯмбуровРаботники Ботсада прибыли на место происшествия, когда животное еще было живо. Но помочь ему уже было невозможно. Фото: Михаил Ямбуров
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Утром в среду, 29 мая, в городе Томске погиб молодой лось, случайно забежавший на территорию Сибирского ботанического сада. По информации местных работников, ЧП произошло примерно в 7:30, и к месту происшествия были срочно вызваны специалисты областного комитета охраны животного мира. Они незамедлительно прибыли на тревожный сигнал и успели застать животное еще живым, однако скоро оно скончалось от обильной потери крови – при падении с крыши внутрь теплицы лось повредил себе ногу, сильно пострадала артерия, что не оставило ему шансов на выживание.

Эксперты департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области отметили, что лось совсем молодой и высказали предположение, что совсем недавно его отогнала от себя мать – в период отела лосиха всегда отгоняет прошлогодних детенышей. В силу юного возраста годовалый лосенок еще слабо приспособлен к самостоятельной жизни и нередко делает фатальные ошибки. Так, ранее в Томске один из лосят разбился насмерть, упав с эстакады Томской особой экономической зоны в Академгородке. Счастливее оказалась судьба «лосиного подростка», забредшего на территорию городской больницы №3 – его оперативно отловили и вывезли в привычную среду обитания.

Отметим, что учащение случаев появления лосей в черте города Томска связано с существенным ростом количества этих животных регионе за последние пять лет. В 2018 году популяция лосей в Томской области достигла 44 тысяч особей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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