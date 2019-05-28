По следам воздушных битв

Много лет подряд оборонно-спортивный клуб «Десантник» занимается поисками останков советских воинов, павших в боях Великой Отечественной войны. В рядах отряда на сегодня числится 34 человека - школьники и воспитанники из города Стрежевого, ветераны воздушно-десантных войск, а также участники афганских и чеченских событий ХХ века. В последние девять лет отряд ведет активный поиск в Калужской области - на территориях Ульяновского, Хвастовичского и Жиздринского районов.

- В июле 1943 года в этих местах началась крупная наступательная операция советских войск «Кутузов», - рассказывает начальник ОСК «Десантник», командир поискового отряда «Память» Марат Санаев. - Наступление на земле сопровождалось небывалым по масштабам многодневным ожесточенным воздушным сражением. Над территориями, где мы сегодня ведем поиск, проходили коридоры для советской штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, а неподалеку находились крупные аэродромы немецкой армии. Передний край немецкой обороны был хорошо защищен зенитной артиллерией. В небе действовали знаменитые немецкие эскадрильи «Мельдерс» и Grunherz (зеленые сердца). Среди пехотных частей сражалась испанская «Голубая дивизия», и бои складывались самые жестокие - каждый километр давался нашим солдатам большой кровью.

Общая площадь территории, где ведут поиск стрежевчане, - 4 320 квадратных километра на северном фасе Орловско-Курской дуги (стык Брянской и Калужской областей). Нынешняя весенняя вахта была не похожей на другие - предстояла глубокая разведка с целью выявить максимальное количество объектов для летней командировки.

- Львиная доля нашей работы посвящена поиску советских самолетов, - говорит Марат Санаев. - В прошлом году мы обнаружили четыре машины с останками наших летчиков, и к моменту сегодняшней весенней вахты имена троих из них были уже установлены - гвардии младшего лейтенанта Котлярова из Смоленской области, капитана Меркушева и летчика-штурмовика сержанта Барышникова из Владимирской области. Останки двух летчиков наш отряд доставил для торжественного захоронения на их малую родину. Примечательно, что в городе-герое Коврове, откуда был родом Барышников, это первый случай, когда имя прежде неизвестного бойца было официально установлено, а останки захоронены в присутствии внуков и правнуков солдата, представителей властей и большого стечения горожан.

Работа отряда проходит при многолетней поддержке АО «Томскнефть» ВНК. Помощь нефтяников позволяет полноценно снаряжать поисковиков, поскольку экспедиции довольно затратны - требуются немалые средства на авиабилеты, транспорт, топливо, оборудование, устройство погребальных церемоний и, конечно, питание для самих воспитанников и участников клуба.

Помимо погребения останков погибших бойцов, отряд «Память» выявил точные места падения девяти советских самолетов разных типов, среди которых бомбардировщик Пе-2, истребители ЯК и ЛаГ, штурмовик ИЛ-2. При этом установлен самолет, на котором не вернулся из боя сержант Платонов, уроженец Брянской области. Теперь на этих точках предстоят поисковые работы.

- Таким образом, планов на нынешнюю месячную вахту для школьников, с конца июня до конца июля, очень много, - говорит Марат Санаев. - Предстоит работа над истребителем Як-7, который мы обнаружили в глухом лесу ниже деревни Веснины. Нашим разведчикам пришлось преодолеть пешком более 20 км по лесам и болотам, чтобы добраться до него. По неофициальным данным, в небе над здешними лесами погибло до 900 советских самолетов. В какой-то степени эти сведения подтверждаются, поскольку только наш отряд за последние годы обнаружил здесь 23 самолета. В следующем году, к 75-летию Победы, на одной из центральных площадей райцентра Ульяново мы хотели бы поставить памятник летчикам, погибшим в этих местах.