История успеха с продолжением

Сибирский лицей Томска широко известен в нашем городе и за его пределами благодаря звездному составу педагогов (в их числе учитель истории Вячеслав Таукин, учитель математики Татьяна Пушкарева, учитель русского языка и литературы Екатерина Новикова, учитель химии Дина Кузьмичева, учитель биологии Нина Гайворонских, учитель физики Евгений Семенюк, учитель технологии Елена Пчелинцева), талантливым учащимся, высоким достижениям и, конечно, уникальным по содержанию образовательным событиям. Таким, как ежегодная итоговая научно-практическая конференция «От школы к вузу» (она проводится свыше 20 лет и является финальным мероприятием Дней науки, что открываются в ноябре Ломоносовскими чтениями), а также яркий, красочный Лицейский Арбат.

От театра античного до современного

Подготовка к проведению масштабных образовательных мероприятий - задача не из простых. На это уходит много сил и времени. Лицейский Арбат не исключение.

- Не стану скрывать, - говорит Зинаида Терентьевна Поликарпова, директор МАОУ Сибирский лицей г. Томска, опытнейший педагог, главный вдохновитель и организатор всех лицейских событий, - что за внешней легкостью и яркостью скрыта серьезная работа сплоченной команды педагогов и учеников. Лицейский Арбат проходит в марте, однако плотная подготовка к нему начинается сразу после Нового года. Это нелегко, необходимо проштудировать много специальной литературы. Впрочем, у нас все настроено на волну восприятия образования не только как трудоемкого процесса познания, но и как праздника. Наши мероприятия тому подтверждение.

Лицейский Арбат - образовательное событие, в ходе которого педагоги и ребята погружаются в различные исторические эпохи. В соответствии с тем, что 2019 год объявлен в стране Годом театра, и был выбран соответствующий арбатский «маршрут». Представлялись разнообразные площадки - к примеру, «Музей театра», «Секреты закулисья», «Театр моды», «Гримерная». Каждый участник Арбата получил много новой информации, незабываемых впечатлений. Интерес к мероприятию, в том числе существенно расширяющему кругозор ребят, возрастает год от года.

По мнению директора и педагогов, цель Лицейского Арбата - приобщить лицеистов к миру подлинных ценностей, подарить им атмосферу творчества. В 2019 году многие из активных организаторов 1 - 4 Арбата закончат 11-й класс. Почему ребята участвовали в подготовке и проведении этого события? Вот один из ответов: «Лицей дает нам очень многое, и сделать то, что можешь, помочь в организации мероприятия - значит проявить благодарность. Остаться в стороне - значит проявить неуважение. Мы учимся брать на себя ответственность, стараемся найти выход из сложных ситуаций. Это хорошая практика и подготовка ко взрослой жизни». Сказано кратко, но емко!

Знаниями прирастать будем

Двадцать второго апреля в Сибирском лицее состоялась XXIII итоговая научно - практическая конференция «От школы к вузу». По словам Зинаиды Поликарповой, это часть большой работы лицея по развитию детской одаренности. Конференция - неотъемлемая часть образовательного процесса, она пользуется заслуженным признанием среди учеников, выпускников лицея, а также вузов Томска. В 2019 году в рамках конференции работало 6 секций, учащимися было представлено более 60 докладов. Таких, например, как «Влияние Золотой Орды на русскую цивилизацию», «Материнское выгорание», «Советская женщина как строитель светлого будущего». Курировали конференцию представители НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУРа, медицинского и научного сообщества. Среди них Ирина Жукова (кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СибГМУ), Татьяна Костюкова (научный руководитель Сибирского лицея, профессор кафедры педагогики ТГПУ), Елена Ефимова (кандидат медицинских наук, главный врач клиник ФГБУ кардиологии СО РАМН), Сергей Филимоненко (кандидат физико-математических наук, декан физического факультета ТГУ), Александр Вусик (профессор кафедры хирургии госпитальных клиник имени А.Г. Савиных). Их горячую поддержку переоценить нельзя.

Приближается четвертьвековой юбилей Сибирского лицея, одного из первых в регионе (в стране, пожалуй, тоже) профильных общеобразовательных учреждений. С течением времени школа стала другой, нежели в советские времена. Учиться сегодня непросто. Обучать, готовить юное поколение к современной жизни и того сложней. Однако педагоги лицея знают: ничего невозможного нет, если искренне любишь свое дело и детей. Как не согласиться с этим!

Говорят организаторы Лицейского Арбата из числа учащихся Сибирского лицея:

«Лицейский Арбат - необычное и удивительное событие. Это место, где можно показать и реализовать себя, открыть с новой, неведомой стороны. И все благодаря большому коллективу замечательных людей, которые придумали такое мероприятие».