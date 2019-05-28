Задачи школьникам дают «КамАЗ» и «Яндекс»

- Мы работали над задачей, предложенной корпорацией «Роскосмос»: как «привязать» космические снимки к координатам на местности. Нашу идею заказчики одобрили, и мы будем продолжать, - рассказывают студийцы из Центра «Планирование карьеры». Еще один результат работы этой научно- технологической студии - из области лингвистики: школьникам удалось создать бот, который помогает проверять, правильно ли поставлено ударение в слове.

Полигон собрал команды из Томска и области, Новосибирска, Абакана. Выступающих внимательно слушают ребята из других команд и эксперты.

Одна из команд школы № 16 предлагает построить до Стрежевого мост через Васюганские болота, а ребята из Поротниковской школы Бакчарского района рассказывают, что для выполнения задания по гидроэнергетике от «Русгидро» они провели мини-исследование, чтобы просчитать возможную емкость водохранилища. Все команды показали видеоролики о своей работе и результатах деятельности студий в 2018-2019 учебном году.

Проекты школьников интересные, и это мнение экспертов, среди которых университетские профессора, специалисты НПО «Полюс», «Томскводоканала», научные сотрудники академических институтов.

О проекте просим рассказать Надежду Петровну Лыжину, руководителя Регионального центра развития образования. Именно РЦРО является оператором проекта в Томской области.

- «Уроки настоящего» - проект, в течение двух лет реализуемый образовательным Центром «Сириус», в его рамках в образовательных учреждениях страны создаются научно-технологические студии школьников. Название студий отражает содержание их деятельности, а в проекте решается задача по развитию у школьников интереса к науке и решению технологических задач в совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров. Сегодня в стране действуют 86 студий, где школьники работают в командах над актуальными задачами, которые сформулировали ведущие российские инновационные компании и научные институты.

- Сколько студий работает в Томской области?

- У нас открыты 7 студий: 3 - в школе № 16 г. Томска, по одной студии действуют во Дворце творчества детей и молодежи, Центре «Планирование карьеры», Зырянской школе и Поротниковской школе Бакчарского района.

Руководителями студий являются выпускники «Сириуса» и резиденты Банка «Молодежный кадровый ресурс Томской области». Эти ребята - лидеры, имеющие значительные достижения в проектной и исследовательской деятельности. Работают в студиях школьники 8-10-х классов, курируют работу студий педагоги, прошедшие программу переподготовки «Большие вызовы», организованную Центром «Сириус» в 2018 году. Профильные эксперты - из организаций-партнеров, ключевым является Томский государственный университет.

- Как организована деятельность студий?

- Студии работают с сентября по май, это 8 образовательных циклов, соответствующих конкретному месяцу. В начале каждого цикла студийцы знакомятся с одним из приоритетных научно-технологических направлений, для них проводятся открытые лекции, дискуссии, и ведущая компания-представитель данного направления - в режиме онлайн ставит конкретную задачу для всех студий страны. Студийцы работают над ней в течение месяца, консультируются с экспертами. Затем решения загружаются в систему «Сириус-онлайн», где их оценивает экспертная группа компании-заказчика.

- Как интересно и как по-взрослому! Над какими задачами работали школьники в этом году?

- Это научно- технологические задачи в рамках следующих циклов:

«Уроки настоящего машинного обучения» от «Яндекса»;

«Уроки настоящей гидроэнергетики» от «Русгидро»;

«Уроки настоящего космоса» от «Роскосмоса»;

«Уроки настоящих агротехнологий» от «Фосагро»;

«Уроки настоящего автомобилестроения» от «КамАЗа» и другими.

- И каковы успехи наших студийцев?

- Томские студии, по оценкам экспертов «Сириуса» и компаний-заказчиков, признаны одними из самых успешных. 5 решений наших студий (из 7) признаны лучшими в стране. Так, студийцы из школы № 16 под руководством Вероники Озерновой разработали навык «Знакомство с программированием» для приложения «Алиса» компании «Яндекс». Навык томской команды уже опубликован, и его можно протестировать в приложении.

Студийцы из Центра «Планирование карьеры» под руководством Артема Баталова привязали фотоснимки, сделанные из космоса, к конкретной географической местности, став авторами лучшего решения для «Роскосмоса».

- Надежда Петровна, число студий в нашей области будет расти?

- Да, задачу по расширению сети научно-технологических студий мы ставим, но здесь важна внутренняя мотивация школьников и педагогов. А мотивировать и развивать их интерес можно только реальным делом. Поэтому роль наукоемких предприятий и производственных компаний в работе студий очень важна. Дети не хотят играть, они хотят и могут решать актуальные проблемы, находить неординарные решения, потому что это поколение стремительно развивающееся, обладающее гибким, подвижным умом и очень смелое в своих решениях! Ну как можно не использовать этот потенциал во благо?!

Кстати, в Полигоне участвовали команды из муниципалитетов, в которых еще не открыты студии. Интерес к проекту есть, и сеть студий будет расти.

- Полигон «Уроки настоящего» проводится в рамках форума «U- NOVUS»?

- И это не случайно. Мы живем в уникальном инновационном регионе, Томск славится разработками и решениями российского и мирового значения… Поэтому «U- NOVUS» родился именно на Томской земле и позиционируется как форум новых решений. На мой взгляд, форум - это место поиска ответов на глобальные вызовы, обозначенные в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. И деятельность научно-технологических студий этому соответствует.

Во время проведения Полигона «Уроки настоящего» был подписан договор о сотрудничестве между РЦРО и Центром «Сириус- Кузбасс» (Кемерово), направленный на поддержку молодых талантов наших областей.