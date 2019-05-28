2019-05-28T06:08:18+03:00
Происшествия

За смертельное ДТП томский водитель микроавтобуса получил 3 года

В крупном ДТП на севере Томской области двое невинных людей погибли, еще двое получили тяжелые травмы
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: прокуратура ТОМесто происшествия. Фото: прокуратура ТО
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Стрежевской городской суд Томской области признал 58-летнего местного водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью двум людям и смерть двум другим.

Страшная авария произошла утром 23 ноября 2017 года, когда подсудимый, управляя микроавтобусом «TOYOTA HIACE» на трассе Стрежевой-Нижневартовск, превысил безопасную скорость движения. Обгоняя попутные авто на скользкой дороге, он не справился с управлением и врезался во встречную машину «TOYOTA CORONA».

«В результате ДТП водитель автомобиля «TOYOTA CORONA» и пассажир на переднем сидении получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия, здоровью двух других пассажиров этого автомобиля был нанесен тяжкий вред», - сообщили детали происшествия в прокуратуре Томской области.

В ведомстве пояснили, что подсудимый признал свою вину, но с учетом тяжести преступления суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. Мужчина был приговорен к 3 годам колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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