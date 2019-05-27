Помочь создать, помочь развиться

Далеко на севере Томской области расположен город Стрежевой. В условиях трудной транспортной доступности он всегда имел особую, только ему свойственную атмосферу, был источником всего нового и передового для прилегающих территорий. Дух первопроходцев, пожалуй, стал неотъемлемой частью психологии жителей северной земли. Вот и в сфере развития предпринимательства Нефтеград по ряду направлений демонстрирует пример инициативы и высокоэффективной командной работы.

Высокий уровень «Интеллекта»

Создание условий для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего бизнеса на территории городского округа Стрежевой является сферой ответственности муниципального центра поддержки предпринимательства (ООО «Интеллект»).

- Мы занимаемся предоставлением информационных, консультационных и иных услуг субъектам МСП, а также лицам, желающим открыть собственное дело, - рассказывает директор ООО «Интеллект» Марина Шишелова. - Помимо предоставления аутсорсинговых услуг в области права, бухгалтерского и кадрового учета, налогообложения, наш коллектив консультирует клиентов по вопросам финансового планирования, оптимизации налогообложения, изменениям законодательства, получения инвестиций и другим вопросам. Также организация оказывает услуги по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в различных госпрограммах, занимается разработкой информационных материалов для бизнеса, организует и проводит семинары, круглые столы для предпринимателей и тех, кто хотел бы ими стать, содействует предприятиям бизнеса в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Работа ведется в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области. Налажено эффективное сотрудничество с муниципальной службой занятости, региональным Фондом развития бизнеса и другими партнерами. В феврале 2019 года на основании договора с АО

«Деловая среда» (100% дочерняя компания Сбербанка, занимающаяся развитием малого и микробизнеса в России) ООО «Интеллект» прошло аккредитацию и получило право регистрации бизнеса.

- Услуга набирает популярность, ведь теперь предпринимателям не нужно прилагать усилия, чтобы открыть бизнес, им достаточно прийти в наш центр и получить полный комплекс услуг в течение 20 минут, - поясняет Марина Шишелова.- К тому же онлайн-регистрация бизнеса не подлежит обложению госпошлиной. Мы в топ-3 по Томской области по количеству регистрации онлайн на сегодняшний день

Азбука предпринимательства

В 2018 году в Стрежевом впервые состоялось обучение по программе «Азбука предпринимателя», которое проводилось по инициативе администрации городского округа Стрежевой и Муниципального центра поддержки предпринимательства (ООО «Интеллект»). Мероприятие прошло в рамках пилотного проекта АО «Корпорация МСП» (г. Москва). Со 2 по 5 апреля 2019 года «Азбука предпринимателя» прошла снова. Пятидневный тренинг был ориентирован на людей, которые хотят начать бизнес или реализовать новый коммерческий проект. Обучение было бесплатным для участников, а ими стали 20 начинающих и действующих предпринимателей. Тренером выступила опытный эксперт в сфере стратегического развития, экономического, производственного и организационного планирования и управления бизнес-процессами, директор Центра бизнес-технологий Елена Коверникова. В программе она подробно описала шаги, которые необходимо сделать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Интерактивные технологии и современные обучающие методики позволили участникам «Азбуки предпринимателя» в короткий срок освоить навыки генерации бизнес-идеи, создания бизнес-модели, выбора и анализа рыночной ниши, получить прикладные знания для разработки собственного бизнес-плана. По признанию участников, обучение прошло в атмосфере высокой активности, они отметили, что получили заряд энергии и стремления к новым достижениям в жизни. По итогам тренинга родилось несколько совершенно новых бизнес-проектов, авторы которых заявили о намерении реализовать их в ближайшее время.

- Надеемся, что практика проведения «Азбуки предпринимателя» в Стрежевом продолжится в будущем, - отметила Марина Шишелова. - Осенью мы планируем пригласить Елену Коверникову для проведения мероприятия для «матерых» бизнесменов и руководителей - мы их тоже не оставляем без внимания.

В деле важна поддержка

Как рассказала Марина Игоревна, ООО «Интеллект» активно работает в направлении популяризацию предпринимательства. С этой целью сотрудники организации проводят открытые уроки в школах Стрежевого, знакомят ребят с историями успеха земляков. Кроме того, организуются установочные сессии по молодежному предпринимательству для участников от 16 до 30 лет. Так, в минувшем году был проведен бизнес-тренинг Святослава Гребенникова - предпринимателя и специалиста НОЦ «Институт инноваций образования НИ ТГУ». В занятиях приняли участие 35 школьников, которые под руководством наставника смогли разработать собственные бизнес-проекты и защитить их. По оценке Марины Шишеловой, ряд проектов при определенной доработке могут стать основой для открытия бизнеса. Тем более что регистрация предприятий теперь допускается с 16 лет (с разрешения родителей подростков). Очередную обучающую программу для молодежи ООО «Интеллект» запланировало провести в сентябре 2019 года.

Отметим, что на все мероприятия, направленные на вовлечение горожан в предпринимательскую деятельность, приглашаются граждане, состоящие на учете в службе занятости и заинтересованные в создании своего дела. В Стрежевом есть примеры того, как при помощи муниципального центра поддержки предпринимательства бывшие безработные становились успешными бизнесменами (это проекты «Эрудит», «Отличник», логопедический центр, фотостудия «Фотографф» и другие).

ООО «Интеллект» принимал участие в создании и развитии предприятий многих своих клиентов. Один из них уже имеет сеть предприятий в нескольких областях России.

- Нам особенно приятно, что с нашего центра начался его бизнес - с регистрации первого предприятия и продолжается по сегодняшний день - нам он доверяет ведение своей бухгалтерии, - отмечает Марина Игоревна.

Всякий раз, когда коллектив ООО «Интеллект» участвует в процессе становления клиента как предпринимателя, от формулирования бизнес-идеи до ее воплощения и развития, специалисты испытывают искренние позитивные эмоции.

- Также нас радует, что одним из результатов нашей работы стало оживление деловой активности и формирование настоящего бизнес-сообщества в Стрежевом, - говорит Марина Шишелова. - В апреле по инициативе самих представителей бизнеса прошло открытие Союза предпринимателей Стрежевого - добровольного объединения, созданного для обмена опытом и решения общих задач.

По случаю Дня предпринимателя в конце мая в Стрежевом впервые состоится большой общий профессиональный праздник с концертом. Представители бизнеса и всех структур, занятых в его поддержке, услышат немало теплых слов в свой адрес. И они этого заслуживают!

Татьяна Листкова.