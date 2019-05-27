Малому бизнесу - зеленый свет

Томская область традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации и Сибирского федерального округа по основным показателям развития малого и среднего предпринимательства. На территории региона реализуются программы поддержки развития субъектов малого и среднего бизнеса, которые дают возможность гражданам, открывшим собственное дело при финансовой поддержке ЦЗН, получить дополнительную субсидию на развитие бизнеса. В Центре занятости населения Парабельского района Томской области, например, за 2018 год по программе содействия самозанятости безработных с выплатой финансовой зарегистрировались индивидуальными предпринимателями 9 человек, один из которых организовал дополнительное рабочее место. Совсем недавно, благодаря поддержке центра, в Парабели торжественно открылась студия эстетической красоты «ЦАЦА».

- В рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан в установленном порядке Наталье Колчиной и Веронике Рябовой была оказана единовременная финансовая помощь при их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, - комментирует Игорь Рязанов, директор ОГКУ «ЦЗН Парабельского района». - Полученные денежные средства, включая собственные, были вложены в профессиональное обучение и собственно в открытие студии эстетической красоты. Сейчас рано делать прогнозы по поводу перспектив развития данного предприятия, однако надеемся, что у молодых предпринимателей дела пойдут успешно.

Следует отметить, что за 12 месяцев 2018 года в Центр занятости населения Парабельского района обратилось за содействием в поиске подходящей работы 543 человека. Специалистами центра было предоставлено 5 985 консультаций и услуг информационного, юридического, профориентационного, психологического характера. За 12 месяцев 2018 года при содействии органов службы занятости населения нашли работу (доходное занятие) 367 человек из числа граждан, обратившихся по поводу трудоустройства и состоявших на учете. По итогам 2018 года приступили к профессиональному обучению по направлению Парабельского районного ЦЗН 62 человека. Признаны безработными 360 человека. На 1 декабря 2018 г. численность безработных граждан, состоявших на учете в Центре занятости населения, составила 185 человек. Уровень регистрируемой безработицы на конец второго полугодия 2018 г. - 2,4 % от экономически активного населения района.

- Развитие эффективного рынка труда направлено на повышение качества жизни людей, - резюмирует Игорь Рязанов. - Со своей стороны мы стараемся делать для этого все возможное. Всем, кто обращается в Центр занятости населения (а это различные категории граждан, включая школьников и людей пенсионного возраста), наши специалисты оказывают максимум внимания. Что касается сферы малого и среднего бизнеса, на территории нашего района для развития предпринимательства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе на 2016-2020 годы» проводятся соответствующие мероприятия. Без участия не остается никто.

Валерия Золотухина.