Бизнес-инкубатор в действии

Не будет преувеличением сказать, что успех любого бизнеса заключается в принципе «под лежачий камень вода не течет», ведь предприниматели по праву считаются наиболее активной частью населения. Хорошо, когда развитию деловой активности способствует благоприятная обстановка - живая, полная событиями. В самом южном районе Томской области - Кожевниковском - удалось создать именно такую атмосферу, в чем немалая заслуга действующего на территории бизнес-инкубатора.

Интерес к бизнесу родом из детства

МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор» с вниманием относится к работе со школьниками, и это важно для ребят, которые стоят на пороге выбора профессии. Руководитель учреждения Ольга Васина убеждена: информация о работе предпринимателей, личное общение с ними, знакомство с государственной и муниципальной системой поддержки начинающего бизнеса для многих ребят становится ключевой в определении дела своей жизни.

- Неизменно большим интересом у детей и молодежи пользуются наши дни открытых дверей. В них принимают участие не только школьники из районного центра, но также из других сел и деревень, - рассказывает Ольга Сергеевна.

В 2018 году, например, мероприятие посетили учащиеся из Песочнодубровки. Они узнали о приоритетных направлениях развития бизнеса на селе, а также познакомились с действующими на площадях бизнес-инкубатора проектами молодых предпринимателей: фотостудией (ИП Лобецкая О.П.), гостиницей (ИП Радыгина А.Г.), пельменным цехом «Бабушкины ГОСТинцы» (ИП Тищук Н.П.).

В конце минувшего года Кожевниковский бизнес-инкубатор организовал день открытых дверей для молодежи и школьников совместно со своим резидентом Ольгой Лобецкой и преподавателем районной детской школы искусств Светланой Пановой. Традиционную программу встречи дополнила практическая изюминка: специалисты провели для юных гостей мастер-класс по студийной фотосъемке и научили правильно работать со светом.

Также в 2018 году на базе МБУ КБИ прошло увлекательное мероприятие для школьников на тему «Предприниматель - это профессия или призвание». Деловую игру для 20 шестиклассников провела руководитель детского клуба «ДетЛандия» Олеся Гарифзянова. В общении с тренером дети смогли определить для себя, кто такой предприниматель, какими качествами он должен обладать и как можно развить свои способности, необходимые для делового успеха.

Минимум теории, максимум практики

Неотъемлемой частью работы Кожевниковского бизнес-инкубатора являются с семинары для представителей бизнеса. Тематических мероприятий проводится большое количество с приглашением ведущих экспертов. Только за минувший год прошли семинары «Участие малого и среднего бизнеса в торгах по государственным закупкам», «Стратегия и тактика бизнеса», «Экосистема поддержки МСП в Томской области», «Подтверждение соответствия продукции (по ТУ)» и другие.

- Самым значимым событием стала программа обучения «Экспертный десант», проведенная при поддержке Фонда развития бизнеса Томской области и областного департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности, - рассказывает Ольга Васина. - «Экспертный десант» состоял из пятидневного интенсива, в который вошли мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации от реальных практиков и сильных экспертов по вопросам стратегического и финансового планирования, продаж и маркетинга. Программу завершил мотивационный тренинг на тему лидерства и развития управленческих навыков руководителя.

В процессе обучения большая часть предпринимателей решила задачи своего бизнеса, с которыми пришли на программу. Организаторы «Экспертного десанта» получили много положительных отзывов.

- Понравилось, что эксперты вели семинар не в режиме лекции, а в режиме диалога. Объем полезной информации стоил того, чтобы посетить все дни семинара. Особенно хотелось бы отметить Тарабыкину Марию Алексеевну за мотивационный тренинг и атмосферу во время ее выступления. Именно та информация больше всего повлияла на мое отношение к делу, которым я занимаюсь, - отметила фотограф Ольга Лобецкая.

- Эксперты просто молодцы. Объемно, информативно, буквально на пальцах и примерах из жизни объяснили основы маркетинга и психологию продаж, - дал оценку мероприятию предприниматель Александр Панфилов. Александр Кроликов из села Уртам поддержал коллегу. «Задачи, которые хотел решить - решил. Содержание семинара актуально для условий ведения моего бизнеса, я его освоил полностью», - подчеркнул он.

Есть место празднику

За несколько месяцев 2019 года на базе Кожевниковского бизнес-инкубатора были проведены круглые столы с действующими резидентами и с безработными гражданами, семинары «Переход на ККТ» и «Тендеры для начинающих предпринимателей», а также мероприятие по взаимодействию власти и бизнеса «Развитие въездной зоны в село Кожевниково».

В настоящее время коллектив МБУ КБИ занят подготовкой празднования Дня российского предпринимательства. За неделю до события по традиции пройдет спартакиада предпринимателей Кожевниковского района. В рамках праздника Кожевниковским бизнес-инкубаторов также объявлен конкурс детского рисунка на тему «Семейный бизнес». Около 20 школьников уже прислали работы, где в художественной форме представили дело, которое могло бы стать традиционным для их семей и передавалось бы из поколения в поколение. Авторы лучших рисунков получат подарочные наборы.

Кстати, среди резидентов МБУ КБИ есть предприятие, которое можно считать семейным бизнесом, - это цех по изготовлению пельменей и мясных полуфабрикатов Надежды Тищук. Ее мама Клавдия Макарова тоже трудится с ней - отвечает за рынок сбыта и поставку сырья.

Клавдия Макарова вместе с дочерью Надеждой открыла пельменный цех «Бабушкины ГОСТинцы». Фото из архива МБУ КБИ.

Предприятие появилось менее года назад, но уже добилось успеха - поставляет продукцию в магазины Кожевникова, Кемерова, Томска и Северска.

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Натуральная продукция быстро нашла своего покупателя. Фото из архива МБУ КБИ.

минувшем году при помощи специалистов бизнес-инкубатора, которые подготовили заявку, Надежда участвовала в местном конкурсе предпринимательских проектов «Стартующий бизнес» и получила 500 тыс. руб. на приобретение производственного оборудования. Часть оборудования она арендует в инкубаторе, который также ведет ее бухгалтерию.

Сейчас наполняемость бизнес-инкубатора в Кожевникове составляет 84,5 %, его резидентами являются 8 субъектов МСП, которые на льготных условиях арендуют площадь и 432,8 квадратных метров. Благодаря действующей системе поддержки в минувшем году кожевниковское предпринимательство «приросло» новыми сферами деятельности: появилась первая в районе клининговая компания «Золушка» (ИП Кузнецова О. А.) и клуб ЗОЖ (ИП Драндова Е. В.).

24 мая опытные и начинающие представители бизнеса Кожевниковского района и все, кто заинтересован в развитии их предприятий, встретятся на торжестве, посвященном Дню предпринимателя. В этом году его решили провести в сельском парке «Околица». Здесь предприниматели услышат слова поздравления от представителей власти, а также обсудят интересующие вопросы и отдохнут от дел на свежем воздухе. Все-таки у них будет хоть и профессиональный, но все же праздник!

Татьяна Листкова.