2019-05-26T17:27:12+03:00
Происшествия

ЧП на стройке: при падении крана в Томске в кабине оказался зажат машинист

Пострадавшего пришлось освобождать с помощью специального инструмента
Татьяна Щукина
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Кран упал в воскресенье при выполнении работ на объекте. Фото: Томская областная ПССКран упал в воскресенье при выполнении работ на объекте. Фото: Томская областная ПСС
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В воскресенье, 26 мая, в городе Томске на одной из производственных площадок серьезную травму получил работник предприятия. Машинист крана пострадал при его падении: когда тяжелый механизм рухнул на землю, стрела придавила кабину, где находился человек.

ЧП произошло на ул. Ивановского в половине 12-го дня. Сразу после тревожного сигнала о происшествии в 11:35 на место прибыли сотрудники томской поисково-спасательной службы. Благодаря из оперативным действиям, пострадавшего машиниста удалось освободить из его «плена».

«Человеку зажало ногу. Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали врачам скорой помощи», — рассказали представители ПСС региона.

Возможно, падение крана на производственной площадке стало следствием сильного ветра в Томске и/или нарушений при монтаже и эксплуатации механизма. Пока предположения строить рано: сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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