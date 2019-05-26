ЧП на стройке: при падении крана в Томске в кабине оказался зажат машинист

В воскресенье, 26 мая, в городе Томске на одной из производственных площадок серьезную травму получил работник предприятия. Машинист крана пострадал при его падении: когда тяжелый механизм рухнул на землю, стрела придавила кабину, где находился человек.

ЧП произошло на ул. Ивановского в половине 12-го дня. Сразу после тревожного сигнала о происшествии в 11:35 на место прибыли сотрудники томской поисково-спасательной службы. Благодаря из оперативным действиям, пострадавшего машиниста удалось освободить из его «плена».

«Человеку зажало ногу. Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали врачам скорой помощи», — рассказали представители ПСС региона.

Возможно, падение крана на производственной площадке стало следствием сильного ветра в Томске и/или нарушений при монтаже и эксплуатации механизма. Пока предположения строить рано: сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.