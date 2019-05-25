В Томске произошел крупный пожар в автосервисе

Сегодня около часа дня загорелось здание автосервиса на улице Герцена. В нем находятся складские помещения и магазин автозапчастей. На вызов немедленно выехала команда спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧСпо Томской области, загорелось одноэтажное кирпичное здание мансардного типа на улице Герцена, 61, в котором размещается автосервис. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Находящаяся рядом АЗС «Лукойл» не подверглась опасности. Спасатели быстро справились с происшествием. В тушении принимали участие порядка 15 автомобилей МЧС.

Для ликвидации пожара перекрыли улицу Герцена для проезда.