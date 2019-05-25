2019-05-25T11:34:48+03:00
Происшествия

В Томске произошел крупный пожар в автосервисе

Огонь охватил здание, расположенное рядом с заправкой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото очевидца из группы "Регион70" Вконтактефото очевидца из группы "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников
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Сегодня около часа дня загорелось здание автосервиса на улице Герцена. В нем находятся складские помещения и магазин автозапчастей. На вызов немедленно выехала команда спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧСпо Томской области, загорелось одноэтажное кирпичное здание мансардного типа на улице Герцена, 61, в котором размещается автосервис. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Находящаяся рядом АЗС «Лукойл» не подверглась опасности. Спасатели быстро справились с происшествием. В тушении принимали участие порядка 15 автомобилей МЧС.

Для ликвидации пожара перекрыли улицу Герцена для проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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