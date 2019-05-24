2019-05-24T05:00:13+03:00
Происшествия

Адвокат из Томска обманул клиента, выманив 500 тыс руб «на взятки»

Юрист пообещал «подмазать, кого надо», но всю сумму присвоил сам
Татьяна Щукина
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Обращаясь к адвокату, клиент явно не рассчитывал,что нарвется на мошенникаОбращаясь к адвокату, клиент явно не рассчитывал,что нарвется на мошенникаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката, который подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Расследование дела жуликоватого юриста начато на основании материалов. собранных региональным управлением ФСБ.

Выступая защитником интересов своего клиента в денежном споре, адвокат решил, что его гонорар маловат для такого важного мероприятия. Юрист «раскрутил» клиента на полмиллиона рублей под предлогом дачи взятки правоохранительным органам за давление на должника.

«По предварительным данным, в период с октября 2018 года по январь 2019 года подозреваемый, в целях незаконного завладения денежными средствами своего клиента, находившегося в гражданско-правовом споре с контрагентом по возврату долга, пообещал оказать ему содействие в разрешении данного вопроса путем передачи взятки сотрудникам правоохранительных органов для инициирования уголовного преследования в отношении должника». – сообщила подробности дела пресс-служба СКР.

В ведомстве пояснили, что адвокат не собирался давать никому взятки, а получив от клиента требуемую сумму, распорядился ею по своему усмотрению. Юрист подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере). Сейчас следствие занято сбором и закреплением доказательственной базы по делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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