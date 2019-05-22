Каргасок: село, где ждут хороших врачей

Пожалуй, каждый специалист хочет, чтобы его воспринимали не просто частью трудового коллектива, но отдельной личностью, которой необходимы профессиональное развитие и достойные условия труда и быта. В Каргасокском районе умеют ценить своих медицинских работников: на отдаленной территории, приравненной к условиям Крайнего Севера, от квалификации и оперативных действий медперсонала напрямую зависит жизнь и здоровье пациентов. Главный врач Каргасокской районной больницы Сергей Винокуров выстраивает деятельность учреждения таким образом, чтобы обеспечивать постоянное повышение качества медицинской помощи населению, а поэтому привлечение и закрепление квалифицированных специалистов считает одним из приоритетов своей работы.

Когда переезд оправдан

Каргасокская больница по праву считается одной из самых крупных, оснащенных и динамично развивающихся районных больниц Томской области. В учреждении работают более 60 врачей, двое из них имеют почетное звание «Заслуженный врач РФ», 12 отмечены знаком «Отличник здравоохранения». Десятки сотрудников награждены грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения Российской Федерации и областного департамента здравоохранения. Уже несколько лет в учреждении активно идет естественная смена поколений: взамен коллег, выходящих на заслуженный отдых, приходит молодежь. Сейчас средний возраст врачей в РБ составляет всего 41 год (ранее показатель превышал 56 лет).

- Это дает возможность всем новым сотрудникам влиться в молодеющий коллектив, иметь перспективу карьерного роста, - убежден Сергей Винокуров.

Стабилизировать ситуацию с кадрами помогают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, в 2018 году на Каргасокскую землю прибыла врач клинико-диагностической лаборатории Анна Крушева и с первых дней зарекомендовала себя как знающий и инициативный специалист. Она родом из Колпашевского района, но приезжала в Каргасок еще будучи студенткой и после получения диплома пожелала здесь трудоустроиться.

Приехав в Каргасок в 2018 году, Анна Крушева зарекомендовала себя как знающий и инициативный специалист. Фото: из архива Каргасокской РБ.

Всего за годы работы госпрограмм коллектив Каргасокской районной больницы пополнили 28 специалистов, из них 23 трудятся здесь до сих пор. Это впечатляющий результат по закреплению медицинских кадров на территории!

Помимо положенных государством выплат и достойной заработной платы с учетом северного коэффициента, все приезжающие врачи при поддержке районной администрации обеспечиваются служебным жильем и льготами по оплате коммунальных услуг. Немаловажно, что больница укомплектована высокотехнологичным оборудованием, так что условия работы на вполне современном уровне.

По словам главного врача Сергея Винокурова, сейчас в учреждении полностью укомплектован штат участковых врачей-терапевтов и педиатров, однако сохраняется дефицит медработников (врачей и фельдшеров) в ряде отдаленных населенных пунктов и врачей узкого профиля в Каргаске.

Актуальны следующие вакансии:

• Анестезиолог-реаниматолог

• Стоматолог

• Фтизиатр

• Психиатр-нарколог

• Офтальмолог

• Врач общей врачебной практики

- Специалистов, в которых остро нуждаемся, ищем через профильные сайты системы здравоохранения, - поясняет Сергей Сергеевич и дополняет, что в 2019 году в традиционной системе привлечения кадров в РБ появилась новая форма работы - со школьниками.

Образование с трудоустройством

Как отмечает Сергей Винокуров, больше всего врачей и фельдшеров от переезда в Каргасокский район «отпугивает» его удаленность. Он является наиболее северным в регионе и крупнейшим по площади в Томской области, но в то же время у него самая низкая плотность населения - всего 0,3 чел./км2. Большинство населенных пунктов сообщаются с «большой землей» посредством зимников, а в другие сезоны - речным и воздушным транспортом. Однако есть люди, которые хорошо знакомы с природно-географическими особенностями жизни на Каргасокской земле - это местная молодежь, стоящая перед выбором профессии. Чтобы привлечь старшеклассников в медицину и заинтересовать их в трудоустройстве на малой родине, в феврале 2019 года администрация Каргасокской РБ совместно с районным центром занятости провела профориентационное мероприятие в режиме онлайн-конференции. В ней участвовали ребята из семи школ, из которых пять находятся в отдаленных поселениях. Главный врач больницы обозначили остроту проблемы с нехваткой кадров в сфере здравоохранения, а представитель Томского базового медицинского колледжа рассказала об условиях поступления и последующем трудоустройстве. По откликам подростков, мероприятие получилось нужным и интересным. Запись разговора была распространена также в тех школах, которые не смогли принять в нем участие онлайн.

Сергей Винокуров убежден, что работа со школьниками и последующее их целевое обучение в СибГМУ и колледже - перспективное направление для ликвидации кадрового дефицита.

- Пока за 4 года к нам вернулись два сотрудника - врач и медсестра, родившиеся и выросшие в нашем районе, но мы обязательно продолжим сопровождение абитуриентов и студентов, которых хотели бы у себя видеть, - говорит Сергей Сергеевич.

Сам он искренний патриот своего района и не разделяет мнения, что «здесь дикие места». Каргасок на самом деле достаточно современное село с развитой социальной инфраструктурой. Здесь нет очереди в детские сады, школы обеспечивают высокий уровень образования - местные ребята постоянно становятся призерами олимпиад и конкурсов всех уровней. Действует много спортивных секций, чьи воспитанники одерживают победы на российских соревнованиях. Недавно в райцентре появился кинотеатр. Даже народные театральные коллективы есть, медики в них, кстати, тоже играют. И, конечно, активный отдых на природе, охота и рыбалка любимы жителями района. Что касается транспортной доступности, то есть автодорога до Томска, возобновлены регулярные авиарейсы.

- Жизнь идет, у нас есть уверенность в завтрашнем дне, - отмечает главный врач Каргасокской больницы. - Впереди у нас новые амбициозные задачи по развитию медицинской помощи, работы хватит всем.

Татьяна Листкова.