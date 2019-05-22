Профориентация в цифровом формате

Есть справедливое выражение: «Выбирая профессию - выбираешь судьбу». Подросткам в силу возраста трудно сделать осознанный профессиональный выбор. Зачастую решение принимают случайно или под влиянием семьи и друзей. Отправиться искать счастья по свету - тоже не вариант. Мало ли сельских ребят после получения профессии возвращаются обратно в родное село и долгое время состоят в службе занятости в поиске работы. Этого можно избежать, убеждены специалисты Центра занятости населения Каргасокского района, чей опыт профориентационной работы с детьми из отдаленных сельских поселений заслуживает внимания.

- Наш район самый крупный в регионе, занимает четверть площади всей Томской области. Почти все населенные пункты с трудной транспортной доступностью, что осложняет оказание госуслуг, в частности профессиональной ориентации, - рассказывает директор ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» Ольга Огуречева. - Чтобы охватить масштабно территорию района, мы в 2019 году предложили новые форматы работы с использованием интернет-связи и онлайн-консультирования.

Цель деятельности проста и сложна одновременно.

- Из поколения в поколение многие семьи в селах, особенно малообеспеченные, закладывают в детях зерно «выживаемости», а не жизни. Специалисты Центра занятости настроены дать ребятам больше информации о возможностях реализации их как личностей, - поясняет Ольга Владимировна. - Можно жить в своем селе и обращаться в службу занятости не за статусом безработного. Для этого нужно, чтобы наши школьники не были оторваны от жизни «на большой земле», а имели полное представление о востребованных профессиях и ситуации на рынке труда, о возможностях поступления во все учебные заведения из уст специалистов.

В феврале этого года коллектив Центра занятости опробовал пилотный проект по профориентации молодежи, связанный с привлечением в сферу здравоохранения, где кадровый голод сохраняется не только в Каргасокском районе. В партнерстве с Томским базовым медицинским колледжем, имеющим Колпашевский филиал, была проведена онлайн-конференция на площадке Каргасокской районной больницы. К видеосвязи подключились 12 школ. Ольга Огуречева и главный врач КРБ Сергей Винокуров обозначили остроту проблемы с нехваткой врачей и среднего медперсонала, особенно в ФАПах. Специалисты постарались донести до детей, что им есть куда вернуться после обучения. Банк вакансий в медицине переполнен, и этого достаточно на период их обучения. В свою очередь, представитель колледжа рассказал о профессиях, условиях поступления и успешном трудоустройстве выпускников. Обратная связь поддерживалась в чате, где ребята могли задавать интересующие вопросы.

каСтаршеклассник, заинтересованные работой в сфере здравоохранения, могли задавать вопросы в чате. Фото: из архива Каргасокской СЗН

Поскольку интернет-связь на периферии района нестабильна, ряд школ получили материалы в записи. По откликам участников, мероприятие оказалось нужным и своевременным.

- Так как Каргасокский район расположен почти в 500 км от Томска и не каждая образовательная организация готова выехать сюда для презентации, то общение с помощью Интернет- связи есть самая эффективная форма для передачи информации такого рода, - отмечает Ольга Владимировна. В планах у Центра проведение видеоконференций с педагогическими учебными заведениями. Также обсуждается возможность профориентационного консультирования учащихся школ и безработных граждан из отдаленных сельских поселений посредством видеосвязи, в том числе с использованием программно-методического комплекса «Маэстро ЦЗН /эксперт».

- Надеемся, что использование компьютерных технологий, профессионализм профконсультантов и их рекомендации по выстраиванию карьеры будут полезными и эффективными как для молодежи, так и для взрослых, - говорит директор Центра занятости Каргасокского района. - Живое общение посредством интернет-связи, расширение информационного пространства дают возможность использовать нашим жителям личностный потенциал и быть необходимым на малой родине.

Татьяна Листкова.