Реальная помощь сельскому бизнесу

Не секрет, что предприниматели, работающие на селе, испытывают большие проблемы с получением банковских кредитов. Главная причина - дефицит залоговой базы. Все это негативно сказывается на развитии сельского бизнеса, ведь если на реализацию задуманного проекта требуется, к примеру, пять миллионов рублей, то невозможно осуществить его за два. Зато возможно получить требуемую сумму, обратившись за помощью к региональному Гарантийному фонду.

Часть большой системы

Гарантийный фонд Томской области (он действует с 2008 года) является важным элементом государственной инфраструктуры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как отмечает заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, организация входит в число лучших в стране по предоставлению поручительств предпринимателям для получения кредитов.

- За 10 лет работы нами предоставлено 434 поручительства на сумму 1 млрд 867 млн рублей, благодаря чему представители бизнеса смогли привлечь финансирование в объеме почти в 5 млрд рублей, - отмечает директор Гарантийного фонд Томской области Омар Асаев. Он уточняет, что около 60% поручительств приходится на областной центр и 40% - на другие муниципалитеты региона.

Гарантийный фонд сотрудничает со всеми представителями деловой активности в районах: крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, торговыми и промышленными предприятиями, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами. Что делает Фонд? В случае, если заемщик перестает платить по своим обязательствам, Фонд обеспечивает банкам гарантию возврата части суммы, которую заемщик не может покрыть залогами. Есть ограничение: доля поручительств в сумме кредита не должна превышать 25 млн рублей и не может быть выше 50% от суммы обязательств заемщика. Поручительство предоставляется на срок до 5 лет, вознаграждение Фонда составляет 1% годовых от его суммы.

- Помогаем клиентам, заинтересованным в кредитах на реализацию инвестпроектов, в том числе: на приобретение основных средств производства, материально-технических ценностей, сырья, комплектующих, пополнение оборотных средств, - поясняет Омар Асаев.

По признанию директора, главным показателем востребованности Фонда является то, что у него растет круг постоянных клиентов - обратившись сюда единожды, предприниматели возвращаются снова, поскольку «распробуют» все преимущества работы с поручительствами.

Финансовая стабильность и результат

Председатель Координационного совета Томской областной фермерской ассоциации «АККОР» Владислав Береснев высоко оценивает роль Гарантийного фонда в развитии АПК и сельского бизнеса в целом. Как глава фермерского хозяйства, он сам имеет положительный опыт работы с этой структурой.

- Фонд решает главную проблему сельских предпринимателей, связанную с залоговым обеспечением кредитов. Механизм поручительств облегчает получение заемных средств, и для бизнеса на селе это огромное подспорье. Достаточные инвестиции увеличивают результаты нашего труда, - убежден Береснев. - Мы обращались в Гарантийный фонд дважды: с их помощью брали кредит в 7 млн рублей на приобретение комбайна ACROS, а также кредит в 10 млн рублей на посевную (покупали семена, удобрения, ГСМ). Посевную удалось провести в срок и с соблюдением технологий, благодаря чему наш кооператив в лице КФХ Вячеслава Зинцова в 2018 году получил рекордный для Сибири урожай зерновых в 46 центнеров с гектара. Такие урожаи получают на Кубани, и то не стабильно.

Сегодня Гарантийный фонд Томской области сотрудничает с 12 кредитными организациями, среди которых Россельхозбанк, реализующий программу Минсельхоза с субсидированием процентной ставки на покупку техники (для заемщиков ставка составляет всего 2-5% годовых). Недавно число партнеров Фонда пополнили лизинговые компании и муниципальная микрофинансовая организация в Северске. В планах - заключение соглашения с Региональным фондом развития бизнеса и областной микрофинансовой организацией, которая должна появиться в 2019 году. Из средств областного и федерального бюджетов эта структура будет выдавать заемщикам кредиты всего под 8% годовых.

- Вариантов привлечения инвестиций в бизнес сегодня много, поэтому, если предприниматель заинтересован в финансовой поддержке, он может получить средства, - говорит Омар Асаев. - Мы всегда готовы оказать любую консультационную помощь. Я призываю всех субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории Томской области: когда обращаетесь в банки за кредитом, помните, что мы - Гарантийный фонд - готовы вам предоставить поручительство.

Татьяна Листкова.

С условиями получения поручительства и другой необходимой информацией можно познакомиться на официальном сайте Гарантийного фонда Томской области gf-tomsk.ru. Телефоны горячей линии - (3822) 71-31-20, 98-40-45.

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