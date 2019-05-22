Как живут на родине Смоктуновского?

Просторы Анастасьевского сельского поселения, откуда родом «русский Гамлет» Иннокентий Смоктуновский (в этом году отмечается 25 лет, как его нет с нами), достойны славы знаменитых шукшинских мест. Но пока такой популярности нет, жизнь поселения течет скромно. Больших совхозов не осталось, в основном население трудится на личных подворьях, в фермерских хозяйствах и бюджетных учреждениях. Тем не менее территория развивается. Так, прошлый год был удачным по дорожному ремонту, нынче работы продолжатся. Есть планы по благоустройству. Проекты не грандиозные, но значимые для качества жизни людей.

Строим мост своими руками

Каждую бюджетную копейку в Анастасьевском поселении привыкли расходовать экономно, чтобы результат от использования был максимальным.

- В 2018 году на средства по губернаторской программе (3 млн 731 тыс. рублей) в селе Маркелово заасфальтировали 430 метров улицы, на которой находится средняя школа, где учатся местные ребята и дети из Татьяновки, Николаевки, Вороновки, - рассказывает глава администрации поселения Ольга Чаптарова.

В 2019 году при поддержке областного бюджета будут отсыпаны щебнем 700 метров улицы Трактовой на въезде в Вороновку. Подрядчик обязался выполнить контракт до 15 августа. Кроме того, по словам Ольги Романовны, часть дорожных работ поселение произведет самостоятельно - уже есть удачный опыт в этой сфере.

- В прошлом году собственными силами на остатки средств на счете (800 тыс. рублей) и с добавлением 150 тысяч из районного бюджета был построен новый 7-метровый мост через реку Муренка в Николаевке, - отметила Ольга Чаптарова, пояснив, что на выполнение работ были проведены два конкурса, но ни один подрядчик на них не вышел. Тем временем проблема со старым мостом, по которому уже было страшно ездить, не терпела отлагательств, поскольку это единственная нормальная дорога из села, по ней люди ездят на работу, ходит школьный автобус. Жители даже написали жалобу президенту по возникшей ситуации.

Администрация поселения собрала по территории брошенные железобетонные плиты, нашла подрядчиков с экскаваторами и прочей техникой, и в августе новый мост был готов.

Так же, собственными силами, удалось провести дорожный ремонт на двух улицах в селе Вороновка на участках 50 и 100 метров. В селе нет асфальта, а гравийные дороги на болотистой почве сильно проваливаются, в результате чего образовались две внушительные ямы, заполненные водой.

- Мы воду откачали, в ямы укатали строительный мусор, остатки старого дорожного полотна, - делится секретами сельского «ноу-хау» Ольга Романовна. - Наши жители, к сожалению, не разобравшись, сняли видео с подтекстом, что вместо асфальта администрация засыпает дороги мусором и землей. На эти работы мы не тратили бюджетных денег: битый кирпич дал местный фермер Калугин, я сама с рабочими участвовала в погрузке, а «КамАЗ» предоставил депутат Совета нашего поселения Александр Шустов, он же работал за рулем.

Культура быта и культура духа

В минувшем году Анастатьевское поселение сделало настоящий прорыв в части уличного освещения. В центральном селе появились энергосберегающие светодиодные лампы, благодаря чему удалось обеспечить освещение улиц в течение всего года (раньше его отключали с апреля по сентябрь). В планах на 2019 год - установка энергосберегающих ламп в Вороновке, а также приборов учета, чтобы обеспечить еще большую экономию средств. Важной задачей ближайшего времени является благоустройство места отдыха селян - анастасьевского стадиона. Пока его состояние оставляет желать лучшего. Как рассказала Ольга Чаптарова, здесь запланировано установить скамейки и детский игровой комплекс из 9 предметов (он уже закуплен). В перспективе хотелось бы поставить и фонари, но пока нет средств на эти работы.

Но главной проблемой в сфере отдыха населения сейчас является то, что недавно поселение лишилось помещения клуба. Раньше администрация района его арендовала у владельца здания, но он повысил стоимость аренды, а теперь предлагает выкупить его за 2 млн рублей. Сейчас здание пустует и разрушается.

- Я обратилась в Законодательную думу Томской области. Нам предложили выработать согласованные варианты действий совместно с властью Шегарского района и местными жителями, - пояснила Ольга Романовна. - Оптимальным вариантом, по нашему мнению, является включение нашего проекта по сельскому клубу в нацпроект «Культура». Население готово софинансировать 5% от суммы затрат. Однако предварительно необходима подготовка дорогостоящей проектно-сметной документации, мы очень рассчитываем на финансовую помощь власти в этом вопросе.

Пока же праздники для детей в Анастасьевке проводятся в школьной столовой, а общие мероприятия - на улице. Например, летом на свежем воздухе пройдет традиционный День села, где будут подведены итоги начавшегося трехмесячника по благоустройству с награждением населения в номинациях «Лучшая усадьба», «Лучший цветник» и других. Такие праздники состоятся во всех местных деревнях и селах.

По сложившейся традиции администрация поселения возьмет на себя часть работ на территории Музея Смоктуновского в Татьяновке. Без оплаты, по велению сердца, энтузиасты здесь регулярно выкашивают траву, красят ограждения, ухаживают за рябиновой рощей и большим садом - деревья были высажены почетными гостями более 10 лет назад при открытии музея. В 2018 году областной Дом искусств отметил работу администрации благодарностью за активную деятельность по сохранению памяти знаменитого земляка.

Глава Анастасьевского сельского поселения Ольга Чаптарова (на фото слева) получила благодарность за активную работу по сохранению памяти знаменитого земляка. Фото из архива СП.

В минувшем году у музея была построена сцена. В сентябре здесь по случаю юбилея учреждения прошел замечательный концерт с участием коллективов из Томска.

- Люди сегодня разочарованы во власти, и моя задача - наладить с ними диалог, обратную связь, - говорит она. - Мы не должны действовать разрозненно. Если мы будем работать все вместе, вот тогда сможем что-то строить здесь и решать важные вопросы.Как глава Анастасьевского сельского поселения, Ольга Чаптарова смотрит на будущее территории с оптимизмом при условии, что население будет более заинтересовано в личном участии в улучшении своей жизни и поддержании порядка.

Татьяна Листкова.