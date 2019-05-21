2019-05-21T02:30:16+03:00
Общество

Утрата: в Томске умер 65-летний краевед Геннадий Скворцов

Отпевание известного историка пройдет в среду в Богоявленском соборе
Татьяна Щукина
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Геннадий Скворцов – экскурсовод, краевед, публицист. Фото: nkvd.tomsk.ruГеннадий Скворцов – экскурсовод, краевед, публицист. Фото: nkvd.tomsk.ru
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Один из лучших краеведов Томской области Геннадий Скворцов скончался 20 мая. В сообществе любителей истории он был известен своими незабываемыми профессиональными экскурсиями и работами «Легенды и мифы старого Томска», «Томск летописный», «Кто он? Император Александр I — старец Федор Кузьмич — Святой Федор Томский. От Царства до Святости. Великая русская легенда в страницах истории и образах времени». Работы Скворцова неоднократно публиковались в журналах «Томская старина», «Сибирская старина», а также в региональных газетах. Последнее время Геннадий Владиславович вел программу «Исторические хроники» на радио «Томский Благовест».

«Для всех, кто хотел бы проститься с Геннадием Владиславовичем Скворцовым сообщаем, что его отпевание состоится в среду, 22 мая, в 12:00 в Богоявленском кафедральном соборе», — проинформировала пресс-служба Томской епархии.

Для справки:

Геннадий Скворцов родился в 1954 году в поселке Батурино Асиновского района Томской области. Высшее образование получал в Томском инженерно-строительном и Московском архитектурном университетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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