2019-05-20T02:28:38+03:00
Рыбалка

Детский фестиваль по ловле рыбы пройдет в Томске

Мероприятие состоится на Белом озере 1 июня
Татьяна Щукина
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К участию приглашаются дети от 6 до 14 лет в сопровождении взрослых. Фото: DepositPhotosК участию приглашаются дети от 6 до 14 лет в сопровождении взрослых. Фото: DepositPhotos
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В День защиты детей молодое поколение Томска посоревнуется в «клевом» состязании. 1 июня в парке отдыха у Белого озера города Томска состоится Детский фестиваль Томской области по ловле рыбы поплавочной удочкой.

«Цели фестиваля – пропаганда рыболовного спорта как вида отдыха, формирование у детей и подростков экологического сознания, стимулирование интереса к изучению своего региона, ознакомлению с природой и традициями родного края», - сообщили в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства,.

Известно, что для гостей фестиваля будет организована обширная развлекательная программа:

- соревнования по ловле рыбы поплавочной удочкой;

- кругосветное путешествие с капитаном Врунгелем;

- турнир болельщиков – соревнования и конкурсы «АБЫР – СТАРТ»;

- беспроигрышная лотерея

- рыбалка на карпа из бассейна;

- настоящие уроки в «Школе юных спасателей»;

- экологический марафон вместе с «Клубом юных экологов»;

- краеведческие викторины;

- мастер-классы по прикладному народному творчеству;

- выступление детских коллективов художественной самодеятельности;

- парк аттракционов и батутов;

- детский аквагрим.

И, конечно, привет от Карпа Поликарпа, а также шоу «Ожившая легенда» - приветствие Духа Белого озера.

К участию в соревновании по ловле рыбы поплавочной удочкой приглашаются дети от 6 до 14 лет в сопровождении и под ответственность взрослых.

Программа соревнований:

10.30 - 11.00 - регистрации участников и выдача реквизита;

11.00 - торжественное открытие фестиваля;

11.30 - 14.15 – соревнования по ловле рыбы поплавочной удочкой;

10.00 - 15.00 - развлекательная программа;

15.00 - закрытие фестиваля, награждение победителей.

Количество участников в соревнованиях по рыбной ловле ограничено, необходима предварительная регистрация.

Заявки на участие принимаются: park-reklama@mail.ru с пометкой «Конкурс» с 17 по 30 мая, а также на месте регистрации 1 июня (на свободные места).

Форма заявки на участие находится на сайте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области: http://dor.tomsk.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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