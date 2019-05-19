2019-05-20T01:19:06+03:00
Недвижимость

Дома на более 20 улицах Томска останутся без света 20 мая

Компания «Горсети» предупредила о плановом ремонте оборудования
Татьяна Щукина
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Отключение затронет все районы городаОтключение затронет все районы городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Новая рабочая неделя начнется с отключения света для многих жителей Томска. ООО «Горсети» сообщило о временном ограничении электроснабжения домов по следующим адресам:

С 09:00 до 10:00 -

• Томск пер. Дербышевский 30

• Томск пер. Пушкина 5,6,6-А

• Томск ул. Дальне-Ключевская 113

• Томск ул. Пушкина 21-а,21-б,21-в,23,25-а,25-б,25-в,28

• Томск ул. Яковлева 2,2-б,2/1

С 09:00 до 15:00

• Томск ул. Басандайская 2,86

• Томск ул. Майская

• Томск ул. Привольная

• Томск ул. Ягодная

• Томск ул. Яркая

С 09:00 до 16:00 -

• Томск пр-кт Ленина 204-Б,206-208,206-а,206-б,208-а,208/2

• Томск ул. Бердская 14,14 стр.4

С 09:00 до 16:30 -

• г. Томск пер. Нечевский 15,20 и 15,20-а,24,28-30

• г. Томск ул. Красноармейская 46-48,48 и 46

С 09:00 до 17:00 -

• г. Томск пер. Хмельницкого Богдана 9/4

• г. Томск пос. Ново-Карьерный 3-а,5,9-а,12-16,13-21,22-34,22-а,30-а,33,36-а

• г. Томск ул. Трамплин Малый 7

• г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 9

• Томск Батенькова площадь Насосное оборудование

• Томск пер. Батенькова 7

• Томск пер. Нахановича 9,14

• Томск ул. Гагарина 4-8,6/1

• Томск ул. Советская 1,5/1,7

• Томск пос. Каштак 68-70,73,74-76,79,90-94,90-а,91,97-103,100-102,106-108,107,111-117,114-120,116-а,

117-а,117-е,118-а,121-а,123/1

• г. Томск Богдана Хмельницкого ул 123а,127-129,127-а

• г. Томск Пржевальского ул 1-17,1а,1б,1г,1д,3-а,3б,4-8,4-б,4а,5/1,5а,10-18,14а,20-22,20б

• г. Томск Степановская ул 20-36,23-49,37-б,37/1,37б,39*

ИСТОЧНИК KP.RU

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