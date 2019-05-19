Дома на более 20 улицах Томска останутся без света 20 мая
Новая рабочая неделя начнется с отключения света для многих жителей Томска. ООО «Горсети» сообщило о временном ограничении электроснабжения домов по следующим адресам:
С 09:00 до 10:00 -
• Томск пер. Дербышевский 30
• Томск пер. Пушкина 5,6,6-А
• Томск ул. Дальне-Ключевская 113
• Томск ул. Пушкина 21-а,21-б,21-в,23,25-а,25-б,25-в,28
• Томск ул. Яковлева 2,2-б,2/1
С 09:00 до 15:00
• Томск ул. Басандайская 2,86
• Томск ул. Майская
• Томск ул. Привольная
• Томск ул. Ягодная
• Томск ул. Яркая
С 09:00 до 16:00 -
• Томск пр-кт Ленина 204-Б,206-208,206-а,206-б,208-а,208/2
• Томск ул. Бердская 14,14 стр.4
С 09:00 до 16:30 -
• г. Томск пер. Нечевский 15,20 и 15,20-а,24,28-30
• г. Томск ул. Красноармейская 46-48,48 и 46
С 09:00 до 17:00 -
• г. Томск пер. Хмельницкого Богдана 9/4
• г. Томск пос. Ново-Карьерный 3-а,5,9-а,12-16,13-21,22-34,22-а,30-а,33,36-а
• г. Томск ул. Трамплин Малый 7
• г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 9
• Томск Батенькова площадь Насосное оборудование
• Томск пер. Батенькова 7
• Томск пер. Нахановича 9,14
• Томск ул. Гагарина 4-8,6/1
• Томск ул. Советская 1,5/1,7
• Томск пос. Каштак 68-70,73,74-76,79,90-94,90-а,91,97-103,100-102,106-108,107,111-117,114-120,116-а,
117-а,117-е,118-а,121-а,123/1
• г. Томск Богдана Хмельницкого ул 123а,127-129,127-а
• г. Томск Пржевальского ул 1-17,1а,1б,1г,1д,3-а,3б,4-8,4-б,4а,5/1,5а,10-18,14а,20-22,20б
• г. Томск Степановская ул 20-36,23-49,37-б,37/1,37б,39*
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