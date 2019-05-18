Сегодня в Томске ожидается гроза

В субботу, 18 мая и ночью 19 мая по региону ожидаются грозы, местами умеренные дожди, усиление ветра до 17…22 м/с. Об этом сообщают специалисты Томского гидрометцентра.

В связи с неблагоприятным прогнозом ГУ МЧС РФ по Томской области предупреждает о риске возникновения ЧП. При такой погоде возможны аварии на объектах ТЭК, сбои в работе автотранспорта, электричества, рост числа ДТП, падение шатких конструкций. Напомним. Что две недели назад ураганный ветер наделал в городе немало проблем. Повалил деревья. Оставил микрорайон без электричества на несколько часов, сорвал крыши с домов.

Спасатели рекомендуют жителям города при повышении скорости ветра избегать опасных мест: рядом со щитовой рекламой, слабозакрепленными конструкциями, наклоненными деревьями. автомобилистам и пешеходам рекомендовано быть максимально внимательными на автодорогах, чтобы избежать ДТП.