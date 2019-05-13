В связи с ремонтом электросетей часть Томска останется без света
Компания «Горсети» сообщила о плановом отключении света в ряде районов Томска в понедельник, 13 мая.
Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, будет временно прекращено электроснабжение домов по следующим адресам:
С 09:00 до 13:00 -
• Томск ул. Хмельницкого Богдана 79-а
С 09:00 до 16:30 -
• г. Томск ул. Вокзальная 21-25
• г. Томск ул. Железнодорожная 28
• г. Томск ул. Пушкина 61
• Томск ул. Торговая 2/1,4-б,6 стр.9
• г. Томск пер. Нечевский 15,20,20-а,24,28-30
• г. Томск ул. Красноармейская 46-48
С 09:00 до 17:00 -
• Томск пер. Плеханова 7-9,7/1,9-в
• Томск ул. Гагарина 32,36-40,40/1,44-46,44/1
• Томск ул. Советская 23-а,27-29,29-а,35
• г. Томск ул. Ивановского 11а,21
• Томск ул. Ивановского 13,21
• г. Томск Максима Горького ул 17,17а,21-25,24-36
• г. Томск Трифонова ул 1-5,1а,2-6,4а,10,10-а
• Томск ул. Кривая 15-21,17/1
• Томск ул. Мамонтова 17-21
• Томск ул. Пушкина 15
С 14:00 до 14:40 -
• пер. Автомоторный 5 73-78-76
• ул. Березовая 12 Томск
• ул. Березовая 4 8-962-777-1034-Дмитрий
• ул. Березовая 6/1 68-33-35,Томск
• ул. Березовая 8 68-20-92 68-22-26
• ул. Березовая 8/3 68-20-92 68-22-26
• ул. Боровая 5 73-82-97 73-85-01факс
С 14:00 до 16:00 -
• г. Томск Ленина пр-кт 121-125,123/2,123/3
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