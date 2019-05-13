2019-05-12T20:28:37+03:00
Недвижимость

В связи с ремонтом электросетей часть Томска останется без света

Кратковременное отключение электричества ожидается на двух десятках улиц города
Татьяна Щукина
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То чувство, когда ни чайник согреть, ни компьютер включитьТо чувство, когда ни чайник согреть, ни компьютер включитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Компания «Горсети» сообщила о плановом отключении света в ряде районов Томска в понедельник, 13 мая.

Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, будет временно прекращено электроснабжение домов по следующим адресам:

С 09:00 до 13:00 -

• Томск ул. Хмельницкого Богдана 79-а

С 09:00 до 16:30 -

• г. Томск ул. Вокзальная 21-25

• г. Томск ул. Железнодорожная 28

• г. Томск ул. Пушкина 61

• Томск ул. Торговая 2/1,4-б,6 стр.9

• г. Томск пер. Нечевский 15,20,20-а,24,28-30

• г. Томск ул. Красноармейская 46-48

С 09:00 до 17:00 -

• Томск пер. Плеханова 7-9,7/1,9-в

• Томск ул. Гагарина 32,36-40,40/1,44-46,44/1

• Томск ул. Советская 23-а,27-29,29-а,35

• г. Томск ул. Ивановского 11а,21

• Томск ул. Ивановского 13,21

• г. Томск Максима Горького ул 17,17а,21-25,24-36

• г. Томск Трифонова ул 1-5,1а,2-6,4а,10,10-а

• Томск ул. Кривая 15-21,17/1

• Томск ул. Мамонтова 17-21

• Томск ул. Пушкина 15

С 14:00 до 14:40 -

• пер. Автомоторный 5 73-78-76

• ул. Березовая 12 Томск

• ул. Березовая 4 8-962-777-1034-Дмитрий

• ул. Березовая 6/1 68-33-35,Томск

• ул. Березовая 8 68-20-92 68-22-26

• ул. Березовая 8/3 68-20-92 68-22-26

• ул. Боровая 5 73-82-97 73-85-01факс

С 14:00 до 16:00 -

• г. Томск Ленина пр-кт 121-125,123/2,123/3

ИСТОЧНИК KP.RU

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