Ураган в Томске: с домов срывало крыши, люди оказывались под завалами

Томск оказался во власти природной стихии. Вчера, 30 апреля, разбушевавшийся шквалистый ветер наделал немало бед. Резкая смена погоды привела к тому, что микрорайон Каштак остался без света, отключилось несколько светофоров, на дорогах образовались пробки, повсюду десятки поваленных деревьев, вывесок, а с нескольких домов и вовсе сорвало крыши. Металлические листы падали прямо на припаркованные автомобили. В одном из них даже пострадал человек, получив перелом ноги.

Накануне МЧС сделало рассылку по смс, предупредив о том, что ожидается штормовое предупреждение: осадки в виде мокрого снега, дождя, гололедные явления, грозы, ветер с порывами 18-23 м/с. Уже днем ясная и солнечная погода быстро сменилась грозой. Пошел сильный ливень, улицы быстро стали заполняться водой. Тем временем, ветер все усиливался. Горожане стали закрывать окна, потому что порывы были такими, что рамы ходили ходуном.

Те, кто возвращался домой с работы, видели, как ветер вырывает деревья, срывает рекламные вывески. Одной из таких конструкций сбило с ног девочку, которая поспешила домой с детской площадки. К счастью, травм она не получила в отличие от водителя, припарковавшемся на проспекте Комсомольский 70/1. Сорвавшийся кусок крыши упал на его автомобиль, пробив корпус. Мужчина получил перелом ноги. Чтобы вытащить оттуда пострадавшего, пришлось вызывать спасателей и скорую. После его доставили в областную больницу.

Крыша дома не прошла проверку стихией на прочностьФото: Предоставлено "КП"

На Каштаке упавшей кровлей была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались 20 тысяч горожан. Электроснабжение удалось восстановить несколько часов спустя. Но тут же возникла новая беда: в микрорайоне прорвало трубы, из-за чего водой залило его главную транспортную артерию – проспект Мира. В итоге образовалась длинная пробка от АРЗа до Интернационалистов.

В Октябрьском районе перевернулась остановка на кольце по улице Клюева и Обручева, здесь же ветром поломало светофор. А вот упавший тополь на Большой Подгорной, возле Ялтинской, полностью парализовал движение по одной полосе.

Ураган повырывал с корнем деревья

Больше всего не повезло жителям дома по ул. Лыткина, 4. Шквалистый ветер сорвал крышу. Она рухнула на припаркованные машины, сильно повредив их корпуса, а также попала на газовую колонку, по счастливой случайности газовое оборудование не пострадало, иначе бы мог произойти взрыв. Конструкция, как показала практика, оказалась такой хлипкой и ненадежной, что у жителей верхнего, пятого этажа и теперь от дождя может в любой момент пострадать потолок - технический этаж в доме отсутствует. Как рассказала одна из жительниц дома, Ольга Храмцова, этой пятиэтажке более 40 лет, и раньше при таких порывах ветра у людей дрожали рамы, но никто не думал, что сорвет крышу, да еще в таком объеме. Огромные металлические листы слетели как фольга. Самое главное, кто будет теперь ее восстанавливать? В управляющей компании «Источная», которая обслуживает дом, сказали, что нет таких средств. За помощью жители обратились в штаб по ГО и ЧС, а также решили провести митинг, чтобы привлечь внимание властей к своей беде.

Значительная часть кровли сорвалась вниз на припаркованные автомобили

По счастливой случайности упавшая крыша не повредила газовое оборудование, что находится возле дома

Из-за сложившейся обстановки в городе, мэр Томска Иван Кляйн провел оперативный штаб по ликвидации последствий шквалистого ветра. Бригады «Спецавтохозяйства» в этот же вечер занялись уборкой проезжей части от сломанных деревьев, веток и рекламных конструкций.

Между тем, ветреная погода в городе, хоть и поутихла, но все же сохраняется и сегодня. Горожан просят быть осторожнее, водителей внимательнее.