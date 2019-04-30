2019-04-30T05:14:26+03:00
Происшествия

Пожар уничтожил склад и цех энергокомпании под Томском

Ликвидация возгорания продолжалась около 4-х часов
Татьяна Щукина
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К тушению огня были привлечены более 40 пожарных. Фото: ГУ МЧС по ТОК тушению огня были привлечены более 40 пожарных. Фото: ГУ МЧС по ТО
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Поздним вечером понедельника, 29 апреля, в поселке Предтеченск произошел крупный пожар, в котором пострадало большое складское помещение. Сообщение о возгорании здания на улице Мелиоративная поступило на пульт дежурной службы в 21:30. К ликвидации пожара были привлечены силы и средства управления МЧС РФ по Томской области: 14 машин и 42 сотрудника, для подачи воды был задействован пожарный поезд. Работы по тушению здания продолжались почти до 2-х часов ночи.

Согласно данным из открытых источников по адресу располагается компания, осуществляющая монтаж и обслуживание энергетического оборудования. По предварительной информации на Мелиоративной предприятие хранило дорогостоящее оборудование по производству кабельной продукции. В результате пожара склад получил сильные повреждения: обгорела крыша на площади 300 кв.м. и внутренние помещения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожару присвоен второй уровень сложности. Пострадавшее здание располагается в развитой промзоне, и огонь мог легко перекинуться на соседние предприятия. К счастью, эту угрозу удалось предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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