МЧС объявило штормовое предупреждение с грозами в Томске

Синоптики сообщили о резком повышении температуры в томской области, которое ожидается уже к обеду понедельника. Столбики термометров поднимутся до отметки в 16 градусов 29 апреля и до 20 градусов 30 апреля. Однако, в полной мере насладиться погожими деньками жителям Томской области, видимо, не суждено. Одновременно с потеплением в регионе прогнозируется облачность, осадки и даже грозы. Порывы ветра могут достичь 22 метров в секунду, в связи с чем региональное управление МЧС сообщило о штормовом предупреждении.

«На основании бюллетеня Томского годрометцентра поступила консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях: 29.04.19 г. по области и г. Томску ожидаются умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедные явления, ухудшение видимости, усиление ветра 13-18 м/с, днем местами порывы 17-22 м/с, днем по югу грозы. На дорогах местами сильная гололедица», - пояснили в ведомстве.

Уже в среду, 1 мая, в Томск вернется похолодание до -1 градуса ночью и +4 днем. Утром в День весны и труда ожидается сильный снег, в течение всего дня сохранится пасмурная погода.