«УчСервис»: подарки для родителей!

Причем подарки совершенно конкретные. Деньги: 20% скидки на рабочие тетради, атласы и контурные карты. И время: за весну и лето вы не только сможете приобрести нужные вам тетради и пособия на следующий учебный год, но и подумать, как организовать каникулы, с помощью каких пособий подтянуть недостаток знаний к 1 сентября или закрепить пройденный материал за учебный год.

Более того, если родительский комитет класса покупает более 20 комплектов, один получает в подарок учитель (дети часто теряют то карту, то атлас, так что это можно считать резервом). Ваш заказ доставят прямо в школу, совершенно бесплатно. Но самое важное, что скидка 20% действует независимо от количества рабочих тетрадей. Вы можете купить только одному ребенку и только одну тетрадь!

Уникальная акция продлится до 31 августа, но обратить на нее внимание папам и мамам имеет смысл уже сейчас. Томскую компанию «УчСервис», знают сегодня практически во всех школах города и области, но не каждый родитель знаком с ней. Действительно, преуменьшать важность учебных пособий не стоит: та же рабочая тетрадь экономит колоссальное количество времени нашего ребенка, дает возможность максимально освоить предмет, а в начальных классах еще и понять, к чему больше склонен малыш.

Именно поэтому вместе с планированием отпуска подумайте и о том, чем вы будете заниматься в это время со своим ребенком. Может, стоит взять летнюю тетрадь, чтобы повторить все то, что он уже знает, или освоить что-то новое, а может, что-то даже научно-познавательное? Или просто вспомните о прошлогодней проблеме: как сложно было все приобрести по доступной цене и в одном месте, получить качественную консультацию о приобретаемом товаре и не взять лишнего!

Забота об успеваемости ученика похвальна, но ведь каждый родитель хочет, чтобы его ребенок читал. Еще Федор Достоевский сказал: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное»… Если вы действительно дальновидный родитель, позаботитесь и о художественной литературе. Ее широчайший выбор для всех возрастов также представлен в магазине «УчСервиса». Тут найдутся и захватывающие приключения, и качественная фантастика, и трогательные истории о любви, дружбе и верности. Кстати, родители, подбирая литературу для своих детей, узнают много нового.

К примеру, какие книги легли в основу любимых детских фильмов («Боевой конь», «Пингвины мистера Поппера» и др.), что лучшие мировые произведения можно найти по списку международной премии имени Г.Х. Андерсена (аналогия Нобелевской премии для детской литературы).

А как необходимо читать детям до трех лет, ведь именно с самого раннего возраста прививается любовь к книге и всему чудесному, что происходит на ее страницах, и красочные иллюстрации помогут в этом малышу! На помощь придут книги для самого раннего возраста, причем есть и такие, которые за вас расскажут. «Как здорово уметь читать!» - в произведении с таким названием чудесные иллюстрации помогают понять, как хочется волку прочитать книжку, и доброта помогает ему этому научиться.

Специалисты «УчСервиса» с особой внимательностью подойдут к потребностям вашего заказа на рабочие тетради, а также с радостью помогут в выборе художественной литературы для вашей крохи или уже подросшего малыша.

На сайте «УчСервиса» tomuchservice@gmail.com для экономии времени организована система «вопрос-ответ» on-line. Если вы разыскиваете конкретное учебное пособие или книгу, специалист компании обязательно ответит, в наличии ли издание, а если нет, предложит заказать его (услуга бесплатная).