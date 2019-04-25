2019-04-25T10:49:25+03:00
Общество

Потомки участников штурма Рейхстага встретились на Томской земле

Многие из них до этого не знали друг друга и познакомились в нашем гостеприимном регионе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Знамя Победы водрузили на флагштоке в губернаторском кварталеЗнамя Победы водрузили на флагштоке в губернаторском кварталеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Поистине историческое событие состоялось в Томской области в предпраздничные дни. Губернатор Сергей Жвачкин провел первую встречу детей и внуков участников штурма Рейхстага, приуроченную к 74-й годовщине легендарной военной операции. Многие из них до этого не знали друг друга и познакомились в нашем гостеприимном регионе. Но все они являются хранителями памяти о подвиге героев.

Сохраняя память в сердцах

Напомним, командовал штурмом Герой Советского Союза, командир 756-го стрелкового полка, уроженец Томской губернии полковник Федор Зинченко.

В Томск с Украины приехали его дочь Татьяна Сыворка и внуки Сергей и Вадим. Для Татьяны Матвеевны это уже второй визит в Сибирь. Первый раз она приезжала на открытие памятника отцу, что установлен на площади перед вокзалом. Из Смоленской области прибыли потомки Михаила Егорова - дочь Ирина Дорожкина и внучка Анна. Из Севастополя - дочь Степана Неустроева Татьяна. Из Сочи - сын Ильи Сьянова Александр. Из Москвы и Абхазии в Томск приехали внуки Мелитона Кантарии Мераби и Ираклий.

Открывая встречу, глава региона рассказал, почему возникла такая идея - собрать потомков тех, кто штурмовал Рейхстаг, живущих в разных уголках России и зарубежья, именно у нас:

- Один из командиров операции по взятию Рейхстага и его первый комендант - наш земляк Федор Матвеевич Зинченко. Он командовал штурмом, в то время как батальон, возглавляемый капитаном Неустроевым, первым вышел к площади перед Рейхстагом. Больше суток шли ожесточенные бои, прежде чем рота старшего сержанта Сьянова одной из первых вошла в здание, и сержанты Егоров и Кантария установили Знамя Победы над куполом Рейхстага, - напомнил Сергей Жвачкин.

Губернатор добавил, что для томичей память о ратной истории страны и подвиге предков - «не ритуал, а потребность души и зов сердца». И эта память не только в мемориалах и стелах, которых в Томской области больше двухсот.

- Память в сердцах тех, кто встает под знамена «Бессмертного полка». Это движение мирового масштаба родилось в Томске. Память живет в активистах поисковых отрядов, которые каждое лето несут вахту в регионах, где шли ожесточенные бои. Этим летом около 50 поисковиков будут работать в Новгородской, Смоленской и Калужской областях. И это не только представители ветеранских организаций: в числе поисковиков традиционно много школьников и студентов, - отметил Сергей Жвачкин, уточнив, что это закономерно для Томска - официальной студенческой столицы России.

На встрече потомки знаменосцев Победы поделились воспоминаниями и тем, как продолжают хранить память о подвигах своих родителей и их сослуживцев.

- С нами, с детьми, отцу не хотелось говорить о войне, больно было, - поделилась Татьяна Сыворка. - А вот выступая перед людьми, он рассказывал все: какой путь прошел, как Рейхстаг брали…

- В плане мохранения памяти, патриотического воспитания среди присутствующих я самый счастливый человек, - сказала Ирина Дорожкина. - Я возглавляю музей отца. Он был открыт 5 мая 1990 года - в день его рождения, это один из филиалов Смоленского государственного музея-заповедника.

- Рассказывать о войне, о событиях тех лет - наш святой долг. В каждой семье есть архивы, считаю, что это национальное достояние. И очень хорошо, когда проводятся праздники, спортивные соревнования, посвященные данной теме. Мы в прошлом году возродили эстафету всесоюзной велогонки ко Дню Победы. Первый раз в ней приняли участие команды из 12 регионов, в этом году уже 40 команд, и мы приглашаем Томскую область присоединиться к данному мероприятию, - предложил Александр Сьянов.

Потомки участников штурма Рейхстага передали томичам памятные подарки Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Потомки участников штурма Рейхстага передали томичам памятные подаркиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Восстановить историческую справедливость

Одним из событий встречи стало подписание обращение к президенту Владимиру Путину о присвоении звания Героя России (посмертно) Алексею Прокопьевичу Бересту. Губернатор предложил потомкам участников штурма Рейхстага поставить свои подписи, чтобы подчеркнуть важность этой инициативы.

Алексей Берест - заместитель командира 1-го батальона 756-го стрелкового полка, которым командовал Федор Зинченко. Берест руководил группой по водружению Знамени Победы на купол Рейхстага. Эту задачу выполнили разведчики Егоров и Кантария, которые были удостоены звания Героев Советского Союза. Алексей Берест прошел все этапы взятия Рейхстага (штурм, бои в здании, водружение Знамени Победы и переговоры о капитуляции немецкого гарнизона), но, несмотря на представление о присвоении высшего звания, звезду Героя не получил. Он погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колес скорого поезда в Ростовской области.

История, ожившая на сцене

После встречи в обладминистрации участников ждала насыщенная программа, включая посещение исторических мест, пресс-конференцию, а также открытия музея в Межениновской школе, посвященного выдающимся личностям, внесшим вклад в развитие села. Отдельная экспозиция в нем отведена Федору Зинченко.

- Мне так приятно, что вы помните и знаете о подвиге моего отца и его товарищей. Ребята, не забывайте воинов, которые погибли за ваше мирное небо над головой. И растите самыми настоящими патриотами своей страны, - пожелала собравшимся Татьяна Сыворка.

Самым ярким событием визита стал открытый урок истории «Знамя Победы» для школьников, учащихся колледжей и воспитанников кадетских корпусов в Томском театре драмы.

Он прошел в формате военно-музыкальной композиции. Авторы постановки с помощью великолепной игры томских и северских актеров, а также кадров документальной фотокинохроники воссоздали атмосферу взятия Берлина, штурма Рейхстага и водружения на его купол Знамени Победы 30 апреля 1945 года.

Зрителями также стали дети и внуки знаменосцев Победы. В финале представления под аплодисменты зала вместе с главой региона они вышли на сцену. «В истории каждого народа есть события, которые вспоминаются на генном уровне. У нашего народа это Великая Отечественная война. Она прошла не только через жизни и судьбы, но и через души людей, - сказал губернатор Сергей Жвачкин. - Память - это самое дорогое, что у нас есть. К сожалению, время неумолимо, ветераны уходят от нас. И наш долг - рассказать всем правду о Победе.

С благодарностью в адрес потомков участников штурма Рейхстага и региональных властей также обратился член Совета Федерации РФ, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

- Я служил в Афганистане и Чечне и знаю, что такое война. Увиденное сегодня в Томске меня потрясло, просто переполняют эмоции. Буду рассказывать об этом всем: именно так, пронзительно, неформально, как это сделал мой друг губернатор Жвачкин, нужно проводить уроки памяти по всей стране, - подчеркнул сенатор.

Чтобы и другие ученики могли посмотреть «Знамя Победы», по распоряжению главы региона видеоверсия будет передана в школы Томской области.

Завершился открытый урок торжественным поднятием Знамени Победы на 50-метровый флагшток в Губернаторском квартале. Эту церемонию под Государственный гимн России провели потомки участников штурма Рейхстага и активисты томского военно-исторического клуба «Гвардия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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