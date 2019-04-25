Кто стал «Самым классным «классным» в Томске?

«Среди множества школ есть одна, без которой нельзя…»

Когда юная томичка Оля, четырнадцатилетняя ученица гимназии № 6, читала стихотворение, строчки из которого вынесены в заголовок этого материала, она и предположить не могла, что во взрослой жизни станет педагогом. Однако жизнь распорядилась именно так: сегодня Ольга Андреевна Лахтина преподает математику и успешно осуществляет классное руководство в 8 «Г» классе, работая в МАОУ СОШ №40 Томска. На днях стало известно: она стала лауреатом I степени в XI муниципальном конкурсе «Самый классный «классный». При этом в подобного рода конкурсах педагог участвовала впервые.

Планка высока, результаты впечатляют

Высокий результат вовсе не случаен. Ольга Лахтина постоянно стремится к саморазвитию, в этом отношении она задала себе высокую планку. Однако любая победа во многом зависит от статуса команды, которая представляет участника. Школа №40 котируется в нашем городе. Пожалуй, это уникальное учреждение: его образовательное пространство охватывает детей с 3 до 18 лет, что накладывает на руководство и педагогов особую степень ответственности. Государство гарантирует не только доступность, но и качество образования. С введением ФГОС ДО и ФГОС ООО этим задачам обязаны отвечать условия, оснащение, кадры и особенно программы: система образования должна развиваться в соответствии с запросами общества. Задач множество, но основная - формирование личности ребенка, способной в будущем успешно реализовать себя как часть социума. Программа развития «Полипрофильная школа индивидуальных возможностей», которая на протяжении ряда лет реализуется в 40-й томской школе, позволяет это осуществлять. Школе присвоен статус «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» по двум направлениям: «Организация вариативной части обучения иностранным языкам одаренных детей через деятельность Детского Научного Общества «FORWARD» (ВПЕРЕД) в сетевом взаимодействии»; «Современные педагогические технологии как средство развития творческой личности дошкольника и младшего школьника» на период 2017-2022 гг. В прошедшем учебном году по итогам участия в профессиональных конкурсах МАОУ СОШ №40 заняла 18 призовых мест на всероссийском уровне, 15 - на региональном, 8 - на муниципальном. Смело можно утверждать: в школе создана среда, способствующая формированию условий для полноценной самореализации, личностного и профессионального развития участников. И педагоги, и дети стремятся к постоянному творческому росту, к новым победам.

Вверх по лестнице успеха

Несомненно, Ольга Андреевна Лахтина на пока первой в ее профессиональной биографии победе такого уровня не остановится. Для этого у нее имеются опыт, мастерство, серьезный творческий потенциал. Ольга убеждена: важно обладать знаниями, учиться, широко транслировать собственные наработки. В настоящий момент она обучается в магистратуре НИ ТГУ на механико-математическом факультете. Безусловно, как любой учитель, опыт участия в конкурсе считает важной ступенью для дальнейшего движения вперед. Пришлось выложиться по максимуму - рядом «дышали в затылок» 26 педагогов, каждый из которых мастер своего дела. Во время подготовки очень помогли более опытные коллеги и, конечно, руководство: директор МАОУ СОШ №40 Лилия Николаевна Шалыгина, заместитель директора по ВР Марина Германовна Зворыгина, заместитель директора по ОБ Татьяна Николаевна Евдокименко. Команда единомышленников была нацелена на высокий результат. Даже расписание уроков было построено так, чтобы дать возможность участнице подготовиться как можно лучше.

- Искренне благодарна всем: и руководству, и педагогам нашей школы. Совместно нами проделана большая работа. В «Самом классном «классном» было три этапа, - рассказала Ольга Лахтина. - Первый - конкурс документов, второй - открытое внеклассное мероприятие, третий - презентация «Я и мой мир». Особое волнение пришлось испытать на открытом уроке по теме «Мы вместе». Он был посвящен межличностным конфликтам детей с педагогами, родителями, ровесниками. Мои ребята из 8 «Г», в котором я классный руководитель вот уже 4-й год, предлагали различные пути выхода из сложных ситуаций, грамотно обосновывая их. По итогам этого урока была составлена памятка - брошюра, методическое пособие. Любимые ученики меня не подвели, спасибо им!