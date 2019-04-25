Как воспитать настоящего гражданина?

В рамках XIV Областного молодежного форума гражданских инициатив «Россия - это мы!» в МАОУ СОШ №37 Томска состоялся Открытый форум «Мы вместе». Именно в этом учреждении находится центр гражданского образования «Школа навигаторов» - один из первых, созданных в нашем регионе. Ученики двух десятков школ Томской области узнали о формах активной работы лидеров, искали плодотворные методы работы в команде, учились разрабатывать проектные инициативы по улучшению школьной среды.

- Наш открытый Форум гражданских инициатив «Мы вместе» стал итоговым образовательным событием деятельности Центров гражданского образования в текущем учебном году, - рассказывает Валентина Яковенко, замдиректора по воспитательной работе средней школы № 37, руководитель Центра гражданского образования «Школа навигаторов». - На этот раз его готовили совместно представители ЦГО «Школа навигаторов» (СОШ №37), «Продвижение» (СОШ №87 ЗАТО Северск) и «Твой выбор - твой шанс» (Самусьский лицей). Деятельность региональной сети Центров гражданского образования получила общественное признание. Приведу красноречивые цифры: в 2004 году в Томской области было 15 подобных центров образования, а в 2019-м - уже 40. Это продуктивная форма совместной деятельности школьников, педагогов и родителей, профессионального и местного сообщества. Работа наша направлена на создание условий для усвоения детьми правовых знаний, приобретения ими позитивного социального опыта и развития гражданских, правовых и социальных компетентностей. Практико-ориентированная образовательная деятельность в центрах позволяет достигать значительных личностных и метапредметных результатов, она конструктивно встраивается в образовательный процесс, способствует расширению социального партнерства и открытости образовательной организации.

Сейчас региональная сеть ЦГО стала визитной карточкой Томской области как сетевая модель гражданского образования. Ее деятельность продолжается в рамках реализации регионального проекта «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы», утвержденного распоряжением областного департамента общего образования.

Центр гражданского образования «Школа навигаторов» СОШ №37 принял гостей из разных школ области. Они совершили путешествие по станциям: «Я - спасатель», «Я - здоровый человек», «Я - эколог», «Я - олимпиец», «Я - значкист ГТО» и «Мы - команда». На форуме много внимания уделялось методам формирования активной гражданской позиции у ребят при помощи проектной деятельности. Их ждали работа проектных лабораторий, участие в мастер-классах, групповая работа по разработке и реализации проекта, консультации с экспертами, подготовка презентаций и выступлений и защита своих проектных идей. Оценивались актуальность темы, ее социальная значимость и полнота разработки идеи.

На форуме были реализованы подпрограммы «Школа навигаторов» и «Новый потенциал», в которых задействованы старшеклассники, участники ученического самоуправления, волонтерских объединений и лидеры детских и молодежных организаций. Около двухсот человек приняли участие в форуме. По отзывам участников, было очень интересно, жаль, что такая встреча проходит лишь раз в году! Однако работа в этом направлении ведется постоянно.