2019-04-25T09:24:19+03:00
Школьная газета

Школа в Заозерье: два корпуса, объединенных традициями

Музеи, инновационные площадки и языковой центр – «кирпичики» нового образования
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Развитию творческих способностей учащихся в школе уделяется особое вниманиеРазвитию творческих способностей учащихся в школе уделяется особое вниманиеФото: Предоставлено "КП"
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Такие разные корпусы одной и той же Заозерной школы №16 объединяет не только архитектурно-художественное направление, но гораздо больше: традиции, культура, обычаи, музейные пространства и условия для развития талантов.

Можно сказать, новый корпус на Береговой, 6, что распахнул свои двери 1 сентября 2018 года, стал преемников и продолжателем основ, заложенных школой в переулке Сухоозерном, которой без малого полтора века!

Экскурсию по новому корпусу провела для нас заместитель директора Марина Мартынова. Немногим более, чем полгода школа успела «обжиться» и «наполниться», как новая квартира. Сюда переехал музей пожарного дела и появилось два новых: музей эвакуированных предприятий в годы Великой Отечественной войны и музей педагогических инноваций – для проведения мастер-классов и обмена знаниями среди молодых педагогов.

- Такая наша особенность обусловлена тем, что мы являемся инновационной площадкой по музейной педагогике, ассоциированной школой ЮНЕСКО и стараемся воспитывать в детях гражданственность, патриотизм, уважение к прошлому, культуре, истории - пояснила Марина Владимировна. Этот статус получен, еще когда был только один корпус на Сухоозерном. Там у нас два музея: под открытым небом «Томск купеческий, история Заозерья», где помимо экскурсий мы традиционно проводим в сентябре большой фестиваль «Наше наследие» и там же расположен краеведческий музей с экспонатами, рассказывающими о истории Заозерья, которая началась еще в 17 веке и связана с угличанами, сосланными в Сибирь за то, что не уберегли царевича Дмитрия, последнего из рода Рюриковичей, наследника царского престола, Есть здесь и предметы, найденные при археологических раскопках.

В новом же корпусе помимо музеев открыли Центр по изучению иностранных языков – центр межкультурной коммуникации. Теперь ученики вместе со студентами вузов изучают английский, немецкий, французский, испанского и даже китайский языки!

Как рассказала нам директор школы, Елена Астраханцева, жизнь кипит в обоих корпусах и одно событие тут же сменяет другое.

В марте Заозерная школа принимала Фестиваль инклюзивных практик, для этого, кстати, здание нового корпуса оборудовано по всем требованиям для маломобильных граждан, в том числе специальными лифтами. В апреле стала площадкой для проведения областного этапа XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России», Областного педагогического фестиваля «Инновационная школа: проблемы, идеи, пути решения» и как традиционной акуции «Дети – детям!», которая ежегодно проходит совместно с благотворительным фондом «Обыкновенное чудо».

На весенних каникулах здесь состоялось торжественное открытие зала славы тружеников тыла, где в любое время доступны виртуальные экскурсии, запускающиеся нажатием кнопки инфомата.

Конечно, детям интересны такие новые, интерактивные формы обучения и получения знаний. Сегодня во всей школе 2100 учеников, 800 учится в новом корпусе. Часть школьников перешла сюда из старого корпуса, часть – из соседней 28-й школы, а первоклассники – в основном жители нового жилого комплекса «Радонежский».

Для одаренных детей здесь развито дополнительное образование по множеству направлений: хореография, вокал, театр, физкультура и различные виды спорта. В

новом корпусе самая современная и многофункциональная спортивная площадка, где есть теннисный корт, каток, городок ГТО, волейбольная и баскетбольная площадки, два спортзала с фан-зоной, по последнему слову техники оборудованные кабинеты информатики, робототехники, лаборатории, ИЗО-студия и обычные классы.

Из преимуществ, те, кто заканчивают Заозерную школу, могут получить свидетельство об углубленной подготовке по архитектурно-художественному направлению, а также дополнительные баллы при поступлении в ТГАСУ, ТГУ (до 10 баллов) и ТПУ. Это направление для школы является важным, одним из приоритетных и реализуется с 1989 года. В архитектурно-художественных классах ребята дополнительно изучают, наряду с изобразительным искусством, «Декоративно-прикладное творчество», «Композицию», «Рисунок», «Художественное проектирование», «Живопись» и МХК, «Архитектурно-художественное моделирование.

В этих классах работают педагоги – настоящие профессионалы своего дела, учителя, имеющие высокую квалификацию. Самандросова Е.А., Тунгусова И.В., Луц З.Ю., Чалина И.А. Каменская С.В. Являются победителями Всероссийских и региональных конкурсов. Два учителя – Стипендиаты Губернатора Томской области, трое - победители Областного конкурса «Школа живописных практик» и др. В этом году коллектив методического объединения расширился, пришли молодые талантливые педагоги. Благодаря учителям ИЗО и архитектуры во дворе школы появился «Музей под открытым небом «Томск купеческий». Именно они разработали эскиз экспозиции. Проект стал победителем конкурса социальных инвестиций «Родные города» ОАО «Газпромнефть-восток». В этом году значительно расширилось сотрудничество с ТГАСУ – кафедрами архитектурного проектирования, теории и истории архитектуры, факультетом реставрации, факультетом дизайна архитектурной среды. Преподаватели вуза проводят мастер-классы для детей, планируется совместный с магистрантами и студентами летний пленэр, ребята с учителями являются постоянными участниками конференций, организуемых ТГАСУ, ТГУ и ТПУ. В апреле преподаватели вузов стали экспертами ученических проектов на проходившей в школе Областной научно-практической конференции «Сохраняя наследие, исследуем, проектируем, творим!», и теперь лучшие готовятся к участию в Университетской НТ конференции студентов и молодых ученых, где примут участие в конкурсе «Юный инноватор Томска-2019». Благодаря качественной архитектурно-художественной подготовке выпускники становятся студентами вузов Томска, успешно поступают на творческие факультеты учебных заведений Новосибирска, Москвы и Санк-Петербурга.

С 8 апреля по 27 мая 2019 школа открывает дополнительный набор в архитектурно-художественные классы на 2019 – 2020 учебный год.

Тестирование будет проходить:

- в корпусе по пер. Сухоозёрный, 6 - каждую пятницу с 18.30 до 19.30;

- в корпусе по ул. Береговая, 6 - каждый понедельник с 17.00 до 19.00

При себе иметь: Лист А3, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти беличьи, баночка-непроливайка, палитра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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