Начиная с чистого листа

- Этот учебный год для меня начался с чистого листа, хотя в образовании не один десяток лет, - говорит Ирина Евгеньевна Сахарова, директор школы «Перспектива» (самого молодого учреждения образования в Томске). - Да что говорить, это «чистый лист» не только для меня, но и для моих учителей, учеников, родителей, коллег, которые пришли в нашу новую школу. Для нас все новое: новые идеи, новые планы, только что начинающие свою педагогическую деятельность учителя, новые ученики, новый опыт. Для нас все первое: первые знакомства, первые уроки, первые отметки, первые победы…

Свой путь первых побед ученики «Перспективы» начали с участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Семеро учеников стали призерами муниципального этапа олимпиады по биологии, английскому языку, физической культуре, информатике, физике, технологии. На региональном этапе олимпиады, как на более сложной ступени оценки предметных знаний, «Перспектива» была одной из лучших по биологии и информатике.

В школе есть все возможности для развития технического творчества школьников. Оборудованные современной техникой лаборатории и классные аудитории, открытая в декабре 2018 года на базе школы кафедра совместной деятельности «Кафедра инженерной подготовки и информационных технологий» (результат тесного сотрудничества с ТУСУРом) и, конечно, учителя - преданные энтузиасты своего дела дают возможности развития инженерных компетенций учеников.

Результаты налицо. «Март 2019-го выдался очень насыщенным, мы с ребятами принимали участие в двух конкурсах высокого уровня, - вспоминает Сергей Заборский, учитель информатики, руководитель инженерного проекта. - В павильоне ВДНХ прошел крупнейший в Европе научно-технический фестиваль PROFEST, который собрал пять тысяч участников из 70 регионов России, среди которых была Томская область в лице школы «Перспектива». В направлении «Андроидные роботы» сборная команда в составе учениц 8-го класса Вероники Тараевой (школа «Перспектива») и Софьи Мастерских (Томский физико-технический лицей) одержали сразу три победы. Они заняли первое место «За самое техничное выступление», а также третье место в одиночной номинации и номинации «Многоборье».

Удачным было участие учеников «Перспективы» в Международном фестивале ROBOLAND-2019 в городе Караганда (Казахстан). Мероприятие это очень высокого уровня, тем приятнее осознавать, что в состязаниях, как и в Москве, томичам удалось выступить достойно, за что были получены призовые места и специальные награды от судейского корпуса. Ученики «Перспективы» Вероника Тараева и Никита Мягков в категории «Шоу с роботами» одержали победу в номинации «Лучшее техничное выступление».

Не только в естественных науках одерживают победы учащиеся школы, но и в гуманитарных. В рамках реализации программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» удался дебют наших восьмиклассников в исследовательской деятельности. Александра Слюняева и Софья Полянская под руководством Евгения Александровича Перемитина, учителя истории и обществознания, одержали победу в XI открытой научно-практической конференции обучающихся «Исследовательский дебют». Дмитрий Ливчин, ученик педагога русского языка и литературы Оксаны Владимировны Султановой, стал призером региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами детей». Порадовали и победы ее подопечных во Всероссийском конкурсе мидиапроектов в формате буктрейлера «Страна Читалия -2019».

Не отстают от своих учеников и их преподаватели. Достойно представил свой педагогический опыт учитель начальных классов Олег Евгеньевич Обухов в конкурсе «Рыцарь в образовании». Виктория Сергеевна Ленко, учитель начальных классов, одержала победу в конкурсе молодых педагогов «Гори, гори, моя звезда». Лучшими были учителя школы и в конкурсах наставничества.

- Это молодые учителя, это наша надежда и опора, это их и наш шаг в будущее. Вместе с ними наша школа поднимется на новую ступеньку и явится следующим поколениям учеников обновленной, креативной, современной, новой, - с надеждой и верой говорит Ирина Евгеньевна.

Педагогический коллектив видит «Перспективу» как школу равных возможностей, верит в каждого своего ученика, стремится наполнить школьную жизнь ребят радостью учения, познания, открытия для них тайны и красоты окружающего мира, души настоящего человека, таким образом создавая для детей верные жизненные ориентиры.