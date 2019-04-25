Как выбрать детскую обувь в Томске

В ортопедическом салоне «Атлетика» появилась уникальная коллекция детской обуви «весна-лето 2019». Это изделия петербургской обувной компании «Тривес» (Trives), отшитые по просьбам родителей и рекомендациям врачей под маркой «Твики» (Twiki).

Всем известно, что своевременная профилактика и лечение деформаций стопы ребенка очень важны на этапе формирования его костей. Поэтому детская обувь Twiki, разработанная в сотрудничестве с ФГУ «СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России», отвечает требованиям именно к ортопедической обуви со всеми необходимыми элементами. Это специальные детали, поглощающие ударные нагрузки при беге, максимально эффективно поддерживающие свод стопы, корректирующие их деформацию и плоскостопие у детей (жесткий задник из термопласта, каблук Томаса с зоной Shock-Absorber, супинатор (выкладка свода), эластичная подошва и др.).

В ассортимент моделей ортопедической обуви для детей Twiki входят сандалеты с открытым и с закрытым носком, туфли, высокие сандалеты, ботинки и сапожки, в общем, обувь для любого времени года. Но, помимо уже полюбившихся россиянам моделей, Trives предложила в этом сезоне отличные кроссовки (раньше компания их не шила) до 36-го размера, которые, по словам директора ортопедического салона «Атлетика» Людмилы Черкасовой, в Томске являются дефицитом.

По словам консультанта салона Ольги Макушевой, сегодня отмечается повышенное внимание родителей к здоровой осанке и ножек малышей. Мамы и папы, осведомленные о первых признаках плоскостопия или вальгусной стопы, приходят в салон уже не за первой парой (кстати, после первой покупки обуви в «Атлетике» выдается карта постоянного клиента и начинают действовать скидки).

Но самое приятное (и это замечают сотни тысяч покупателей в стране) то, что отечественная ортопедическая обувь год от года становится все более красивой. Носят ее и для пользы, и для удовольствия (чего стоят только симпатичные кроссовочки со светящейся подошвой!). Детская обувь Twiki изготавливается из специально подобранных натуральных материалов, прошедших особый отбор. Дизайнерское оформление учитывает все медицинские требования и соответствует последним модным тенденциям. В результате специалистами «Тривес» создается обувь не только лечебно-профилактическая, практичная и удобная, но и красивая, модная, яркая, популярная и у детей, и у их родителей. Кроме того, обувь для детей и подростков, представленная в «Атлетике», вполне конкурентоспособна по стоимости по сравнению с обычной. Так что, если ваши девочки и мальчики еще не переобулись, – вперед, за полезной и модной обувью!

Ортопедический салон «Атлетика»,

ул. Красноармейская, 135 (у площади Южной),

справки по телефону 8(3822) 48-16-18.