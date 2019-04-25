2019-04-25T05:08:46+03:00
Общество

80-летний томич сразится в чемпионате по компьютерному многоборью

Главным призом состязаний станет путевка на всероссийские соревнования среди пенсионеров
Татьяна Щукина
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Компьютерная грамотность открывает перед пенсионерами новые возможностиКомпьютерная грамотность открывает перед пенсионерами новые возможностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 25 апреля, пенсионеры Томской области примут участие в региональном этапе чемпионата по компьютерному многоборью. Соревнования начнутся в 12 часов в научной библиотеке Томского госуниверситета.

«В Томской области чемпионат проходит в шестой раз, по двум номинациям — «уверенные пользователи» и «начинающие пользователи», - сообщила пресс-служба областной администрации, уточнив, что в состязаниях встретятся 33 пенсионера из 14 муниципалитетов, а самому старшему конкурсанту скоро исполнится 80 лет.

В качестве «награды за смелость» все участники получат памятные подарки, а победители - ценные призы. Двое самых «продвинутых» пенсионеров будут делегированы на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения, который пройдет в июне 2019 года в городе Кирове.

Отметим, что пенсионеры Томской области регулярно получают возможность посещать бесплатные курсы по компьютерной грамотности. Пожилых томичей учат работать с сайтами Госуслуг, ГИС ЖКХ, электронной почтой, поисковыми системами, делать презентации. Любители виртуального общения имеют возможность осваивать соцсети, Skype и WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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