Люди кричали из окон и просили о помощи при пожаре в Северске

Крупный пожар произошел в Томской области в понедельник, 22 апреля. Сообщение о возгорании в панельной 9-этажке по ул. Калинина, 131 поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в половине 6-го вечера. К моменту приезда огнеборцев, с одного из балкона 5-го этажа уже вырывалось пламя, из окон дома жильцы взывали о помощи, поскольку не могли покинуть свои квартиры самостоятельно: весь подъезд к тому времени заволокло густым дымом.

Открытое пламя вырывалось с балкона 4-х комнатной квартиры. Фото: ГУ МЧС по ТО

Учитывая сложность ситуации, пожарные незамедлительно приступили к эвакуации людей с помощью автолестницы. Всего таким образом были спасены 19 человек, проживающих на верхних этажах здания. При спасении людей использовались дымозащитные капюшоны с подачей кислорода из баллонов.

В процессе работы, на лестничном пролете была обнаружена 45-летняя женщина, лежащая без сознания. С тяжелым отравлением продуктами горения пострадавшую отправили на машине «скорой помощи» в больницу.

Пожар удалось ликвидировать в 18 часов. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 4-х комнатной квартире, где находился очаг возгорания, никого не было, а дверь была открытой. В жилье сгорело кресло и платяной шкаф, обгорели стены. Причину драматических событий сейчас устанавливают специалисты.