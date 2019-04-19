Томские власти намерены развивать в регионе охотничий туризм

Томская тайга может стать местом «паломничества» для охотников со всей России и не только. Как возродить охотничий промысел, власти региона обсудили на межведомственном совещании с участием пользователей охотничьих угодий и специалистов природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и других ведомств.

Любителей охоты может привлечь на томскую землю обилие добычи. Согласно статистике, по численности лося, северного оленя и медведя (количество особей на 1 кв. км) область занимает 1-е место в Сибири, по численности соболя — 2-е, бобра — 3-е место.

«За последние 6 лет численность лося увеличилась с 26 до 44 тысяч особей, северного оленя — с 15 до 22, косули (занесена в Красную Книгу) — с 1,5 до 2,6 тысячи, соболя — с 45 до 74 тысяч особей, а количество медведя, бобра и соболей в томских лесах уже превышает оптимальное», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«У нас хорошая база для развития охотничьего туризма. Но для полноценного развития промысла нужно совершенствовать законодательную базу. Сегодня в Министерстве природных ресурсов создан департамент государственный политики и нормативно-правового регулирования сферы охотничьего хозяйства с прямым подчинением министру. Это говорит о возросшем значении отрасли», — рассказал участникам совещания замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Чиновник уточнил, что в России готовится программа по развитию охотничьего хозяйства с учетом ресурсов регионов. Одной из целей документа станет создание условий для развития в стране охоты как отрасли.