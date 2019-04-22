Дети бойцов, штурмовавших рейхстаг, впервые соберутся вместе в Томске

В понедельник, 22 апреля, в Томске запланирован приезд детей и внуков солдат и офицеров, участвовавших в историческом взятии германского парламента и водружении на его куполе Знамени Победы 30 апреля 1945 года. Согласно официальной версии событий, красный флаг по приказу полковника Федора Зинченко установили разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария из батальона Степана Неустроева, путь на крышу расчищали автоматчики роты Ильи Сьянова. К настоящему времени самих героев уже давно нет в живых, но их потомки общаются друг с другом, хотя многие увидятся в Томске впервые. Инициатором встречи выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Дети и внуки могут рассказать о подвиге дедов и прадедов, об их жизни, об истории их семей, ставшей частью истории нашей страны. Поэтому я решил пригласить в Томскую область потомков солдат и офицеров легендарного 756-го полка, познакомить их с томскими школьниками», — пояснил глава региона.

Знаменитое фото Евгения Халдея из ТАСС стало символом Великой Победы и вошло в учебники истории.Фото: Из открытых источников

Ожидается, что на родину полковника Зинченко приедут его дочь Татьяна Сыворка (живет на Украине), дочь Михаила Егорова Ирина Дорошкина (приедет из Смоленской области), внучка Мельтона Кантарии Анжела Кантария (живет в Москве), сын Ильи Сьянова Александр (приедет из Краснодарского края) и другие члены семей солдат и офицеров.

Всего почетных гостей будет, предположительно, 11 человек. Они проведут в Томской области 3 дня, в течение которых встретятся с губернатором Жвачкиным, примут участие в открытии школьного музея в селе Межениновка (здесь в 1917 году Зинченко, будучи подростком, работал подмастерьем на станции), посетят Открытый урок с концертом для школьников «Знамя Победы» в Томском драмтеатре, а в завершение визита отправятся в Кривошеинский район, на место, где ранее находилась деревня Ставсково – малая родина Героя Советского Союза Федора Зинченко.

«В чистом поле будет открыта 6-метровая стела в честь первого советского коменданта рейхстага», - рассказал один из организаторов встречи с родней советских бойцов Игорь Крамаренко.