Памятник деревянной архитектуры в Томске пилят на дрова

Недаром говорят, что без хозяина дом – сирота. Один за другим расселенные деревянные дома, которые могли бы стать украшением Томска и радовать глаз коренных томичей и гостей города, приобретают совершенно непотребный вид в силу пожаров и действий мародеров. Совсем недавно огонь нанес большие повреждения дому 1917 года постройки в пер. Батенькова, и вот новая «жертва обстоятельств» появилась на ул. Гоголя. Дом №24 в центре Томска лишился части крыши по вине группы злоумышленников, распиливших ее на дрова. Свидетелем преступления (здание является муниципальной собственностью) стал градозащитник Роман Петрушин. Мужчина остановил деятельность «пильщиков» тем, что пообещал незамедлительно сообщить об их действиях в полицию.

Сейчас историческое здание в центре Томска выглядит так. Фото: Роман Петрушин

«Вот так вот деревянное зодчество города растаскивается на дрова. Среди бела дня, никого не стесняясь. Гоголя 24. Входит в «список 701». На государственной охране не стоит. Признан аварийным. Несколько лет назад покинут жильцами. Два года назад с него сняли резьбу с наличниками. Теперь вот в расход пошел сруб», — отметил Роман на своей странице в соцсети.

На злодеяние оперативно отреагировал председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Никита Кирсанов. Он сообщил, что в курсе ситуации уже и районная администрация, и управляющая компания, отвечающая за эксплуатацию дома. Кроме того, Кирсанов пообещал, что к делу привлекут правоохранительные органы – номер машины, на которой скрылись злоумышленники, удалось записать. Установить личности мародеров, видимо, полицейским не составит труда.