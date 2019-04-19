Библиовыходные в Томске: что приготовили вузы, музеи и библиотеки

В пятницу, 19 апреля, в томских учреждениях культуры, как и по всей России пройдет акция «Библионочь». Мероприятие продолжится и в субботу - подробности читайте в афише. Горожане смогут не только познакомиться с книжными новинками, но и весело провести время, выполняя различные задания, узнавая что-то новое.

Библиотеки

В библиотеке «Сибирская» (Колхозная, 9/1) в 18.00 начнется творческий вечер заслуженного артиста России Виктора Антонова. Он исполнит монологи из спектаклей, которые идут на сцене Томского драматического театра.

В библиотеке «Юность» (Иркутский тракт, 128а) с 18.00 до 22.00 томичи смогут "поступить" в театральный институт. Для этого им нужно будет прочесть наизусть отрывок из любого художественного произведения.

Библиотека «Алые паруса» (поселок Светлый, 25) на время акции (с 18.00 до 22.00) превратится в театральную мини-площадку. Здесь томичи смогут смастерить героя русской народной сказки Колобка, а также создать свой образ с помощью аквагрима и принять участие в театральных постановках.

Подробная программа «Библионочи-2019» в муниципальных библиотеках Томска: https://vk.cc/9iE1G7

В областной библиотеке имени Пушкина (Карла Маркса, 14) акция пройдет в субботу, 20 апреля. С 18.00 до 22.00 гостям предложат создать афишу, посетить костюмерную и экскурсию по книгохранилищу «Страхи закулисья». Для детей откроется развлекательная площадка «Щенячий патруль» с "живыми" куклами и фруктами в карамели. В финале программы гости увидят световое шоу и спектакль «Вся история театра за 12 минут».

В Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций(проспект Ленина, 125а) «Библионочь» стартует 20 апреля в 17.00. Здесь томичам предложат стать участниками интерактивного квеста, во время которого придется искать и собирать театральный реквизит. Также будет организована площадка для буккроссинга (обмена книгами).

Университеты

«Библионочь» в Научной библиотеке Томского госуниверситета (ТГУ) (Ленина, 34а) начнется в пятницу в 19.00.

Гостей ждут выставка "Мир шекспировского театра в английской гравюре ХVIII-ХIХ веков", открытые лекции "Необычные театры", презентации "Театральное закулисье", спектакли, радиоспектакли, театральные импровизации, актерские тренинги, мастер-классы по сценической речи, творческие лаборатории, перформансы и многое другое.

Гости акции в «научке» смогут озвучить сказку, "заглянуть в глаза библиотекарю" во время перформанса, разыграть настольные постановки шпионских войн и ковбойских перестрелок, послушать страшные славянские сказки и сделать своими руками оберег от темных сил.

Свои театральные импровизации томичам предложат студенты из Вьетнама, Китая, Индии и других стран.

Посетителей встретит «ходячая театральная энциклопедия», которая будет перемещаться по библиотеке. А на цокольном этаже и в книгохранилище гостей ждут фотозоны: «радужная полка», «книжный тоннель», «газетные бабочки».

Научно-техническая библиотека Томского политеха (НТБ ТПУ, улица Белинского, 53а) также присоединится к акции. С 17.00 посетители увидят спектакли театра живых кукол «2+ку», театра «Лес», творческого объединения «Золотое сечение», выступление театра моды «Амазонки».

В «лабиринтах» книгохранилища НТБ для гостей проведут квест. Весь вечер для посетителей библиотеки будут работать мастерские по сценическому гриму, аэрографии и изготовлению театральных масок.

На входе все посетители получат бесплатные билеты для участия в лотерее. Главный приз – билет на спектакль в Театр юного зрителя. А в "театральном" буфете томичей ждет сюрприз: "Посетители буфета смогут не только выпить чаю, но и прихватить с собой пару-тройку литературных рецептов из знакомых литературных произведений".

Также в этот вечер в НТБ будут работать книжные выставки: "За волшебной дверью с надписью «Театр» и выставка редких изданий «Хранители времени».

Для детей будет организована детская площадка.

Подробнее ознакомиться с программой акции в ТПУ и зарегистрироваться на отдельные площадки можно в группе в соцсети "ВКонтакте".

В Научно-медицинской библиотеке Сибирского государственного медуниверситета (НМБ СибГМУ) проспект Ленина, 107) с 18.00 до 21.00 будет работать команда проекта «Томская область – лаборатория здоровья». Посетители акции смогут прослушать лекции о правильном питании, проверить свое здоровье и размяться на тематической площадке «Территория физкультуры».

Здесь же будет работать «Аптека для души», где томичи увидят уникальные книги и даже смогут забрать одну из них на память.

Библиоавтобус

В этом году в Томске впервые будет работать так называемый Библиоавтобус, который провезет томичей и гостей города по библиотекам ТГУ, ТПУ и СибГМУ.

Первая труппа Библиоавтобуса отправится в "Гастроли по кампусу" от НБ ТГУ в 19.30. Следующий пункт назначения – "Лаборатория здоровья" в библиотеке СибГМУ. Конечный пункт первой труппы – НТБ ТПУ и ее "Театральная галерея". Вторая труппа стартует от НТБ ТПУ в 20.30 и направится в СибГМУ.

Пока Библиоавтобус движется по маршруту, участники узнают об интересных событиях и фактах трех библиотек. После посещения каждой библиотеки участники получат часть карты, которую нужно собрать, чтобы получить призы