2019-04-18T05:35:21+03:00
Происшествия

Томский охотник с ожогом ноги был спасен из тайги бортом санавиации

Мужчина сейчас проходит лечение в Парабельской районной больнице
Татьяна Щукина
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Санавиация приходит на помощь тогда, когда пациенту требуется экстренная специализированная помощьСанавиация приходит на помощь тогда, когда пациенту требуется экстренная специализированная помощьФото: Архив "КП"
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ЧП произошло вблизи одной из охотничьих заимок у поселка Алатаево Парабельского района, откуда поступил сигнал о тяжелой травме мужчины: находясь в таежных дебрях, он получил глубокий ожог голени и не мог самостоятельно добраться до человеческого жилья. Поскольку дорог до места происшествия нет, пострадавшего пришлось вывозить вертолетом. Эту задачу выполнила авиамедицинская бригада Томской областной клинической больницы.

Как рассказал главный врач ОКБ Михаил Лукашов, «учитывая, что никто не знал, есть ли в районе нахождения охотничьей заимки вертолетная площадка, мы были вынуждены привлечь спасателей. Пилот нашел место нахождения пациента, и вертолет благополучно приземлился».

Прибывшие в тайгу врачи сразу оказали охотнику первую медицинскую помощь, после чего доставили его по воздуху в Парабельскую районную больницу, где он сейчас получает необходимое лечение.

Отметим, что за первый квартал 2019 года томская санавиация эвакуировала в медучреждения 505 пациентов, в том числе в Томск были доставлены трое новорожденных малышей с подозрением на пневмонию. На круглосуточном дежурстве находятся специально оборудованные вертолеты Ми-8 и «Ансат». Оба они базируются в городе Колпашево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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