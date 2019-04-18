Мороз в 23 градуса: настоящая зима вернулась в Томск в конце апреля

Сегодня, 18 апреля, в Томск вернулась настоящая зима. Снежный коллапс застал многих жителей врасплох и стал причиной ДТП, опозданий на работу. Регион захватило опасное погодное явление. По прогнозам Гидрометцентра ожидается усиление ветра до 25-27 м/с, ухудшение видимости, резкое похолодание и сильная гололедица на дорогах.

По данным сервиса Яндекс.Пробки утром, когда все ехали на работу, пробки составили 10 баллов из 10 возможных. Движение затруднено, много аварий. В частности, на Пушкина, в районе Телецентра, на Клюева, Нарановича, Иркутском тракте, больше всего аварий на улице Балтийской. Однако ЧС по области не зафиксировано, об этом сообщил пресс-атташе МЧС региона Евгений Пинчуков.

Синоптики предупредили, что особые меры осторожности нужно принять томичам, которые живут на севере области, потому что это в Томске ночью будет -8…-13°С , а у них до -23°С.

Внезапный снегопад отменил авиарейсы

В пробках стояли не только автомобили, из-за метели были отменены три рейса из аэропорта Томска — в Москву, Стрежевой и Каргасок. На прилет также задержались три самолета – из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.

В аэропорту отметили, что воздушная гавань в целом работает в штатном режиме, но авиакомпании и пилоты самостоятельно принимают решения о посадке или взлете самолета в зависимости от погодных условий.

Снежные улицы. томичи идут на работуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Более 100 домов остались без света

Утром на электрических сетях города произошло несколько аварийных отключений. Без света остались 12 многоэтажных и более ста домов частного сектора на улицах Ленская, Ферганская, пер. Светлый. На Степановке: ул. Короленко, Ломоносова, пос. Старо-Карьерный. В течение часа данные районы были переключены по резервной схеме и электроснабжение восстановили.

Удалось быстро устранить аварии на контактных сетях электротранспорта: на пересечении Кирова – Артема и на пересечении Лебедева – Степана Разина.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения на ул. Пролетарская, Бердская, мкр. Каштак, ул. Профсоюзной, 5-й Армии, Блокпост.

Власти: ситуация неожиданная

Мэр Томска Иван Кляйн назвал внезапно обрушившийся на город снегопад, нестандартной ситуацией и велел службе уборки принять все меры:

- На устранение последствий снегопада муниципальное «Спецавтохозяйство» должно вывести максимально возможное количество плужно-щеточной техники и подметальных машин. Энергетикам надо оперативно устранить повреждения на сетях, — сказал градоначальник.

Сегодня с 4 часов утра бригады «Спецавтохозяйства» расчищают улицы от снега и борются с наледями. Днем во всех районах Томска продолжают работать грейдеры. Всего в уборке города сегодня задействовано порядка 60 единиц техники.

Сотрудники ГИБДД также несут усиленное дежурство на дорогах. Однако число ДТП растет, так как уже многие водители успели переобуться в летнюю резину. В соцсетях то и дело появляются фотографии с мест аварий, с заснеженными автомобилями и улицами. Люди просто фотографируют снег и пишут, что «зима вернулась», «наступил Новый год». Некоторых такая ситуация даже забавляет.

Ранним утром пробки еще не началисьФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Это надолго?

Всех томичей интересует, долго ли продлится эта апрельская «зима»? Синоптики уверяют, что нет.

– За ночь в Томске выпало 1,2 сантиметра снега, не 5 и не 10 сантиметров, как показалось многим. Причем, это типично для текущего времени года, - сообщила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Там, где снег уже лежал, высота, действительно увеличилась до 5 сантиметров, но не более.

Причиной внезапно наступившей «зимы» стал арктический холодный воздух, который пришел в наш регион 17 апреля. Примечательно, что аналогичная ситуация была в предыдущие годы и в июне.

Синоптики говорят, что снег пролежит до вечера пятницы, 19 апреля. Это связано с отрицательной температурой. В ночь на 19 апреля ожидается похолодание до -10...-12°С. Днем же будет +3-0°С, облачно. В субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +5+1°С, а уже в понедельник будет тепло +8°С и снег полностью растает, и весна продолжится.

Настоящая зима вернулась в наш городФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА