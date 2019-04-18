2019-04-18T05:13:23+03:00
Происшествия

В Томской области ожидается похолодание до -23С: снежный апрель

Сейчас на дорогах сильный ветер, снег и гололедица
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сегодня, 18 апреля, в Томск вернулась настоящая зима. Снежный коллапс застал многих жителей врасплох и стал причиной ДТП, опозданий на работу. По области наблюдается опасное погодное явление. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-27 м/с, умеренные осадки в виде мокрого снега, ухудшение видимости. Также отмечается резкое похолодание и сильная гололедица на дорогах. По данным сервиса Яндекс.

Пробки по состоянию на 8:40 пробки составили 10 баллов из 10 возможных. Движение затруднено, много аварий. В частности, на Пушкина, в районе Телецентра, на Клюева, Нарановича, Иркутском тракте, больше всего аварий на улице Балтийской. Однако ЧС по области не зафиксировано, об этом сообщил пресс-атташе МЧС региона Евгений Пинчуков.

Сегодня к вечеру ожидается скорость ветра до 10-15м/с, с порывами до 19-24м/с, на дорогах, по –прежнему, гололедица.

По области будет облачная погода с прояснениями.Температура ночью -8…-13°С , по юго-востоку 0…-5°С, по северо-западу до -23°С. Температура днем 0... -5°С, по северу до -11°С.

-В самом Томске к ночи столбик термометра опуститься до -3...-5°С., - сообщила дежурный синоптик Марина Ким. Днем, 19 апреля, температура воздуха прогреется до -1...-3°С. На дорогах сохранится гололедица. Одевайтесь по погоде, будьте осторожны и бдительны.

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Снег, снег, снег Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Снег, снег, снегФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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