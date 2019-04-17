Склады купца Горохова в Томске намерены спасти, превратив их в галерею

Томские художники собираются привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова», построенного в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова. Энтузиасты предлагают создать в здании уникальный центр современной культуры. Инициатором проекта выступила аспирантка Томского госуниверситета, сотрудник Сибирского филиала Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Анастасия Куклина.

«Здание на Набережной реки Томи, 27 принадлежало купцу Владимиру Горохову и предназначалось для хранения муки. В 1995 году сооружение было объявлено памятником архитектуры федерального значения, под его крышей размещались различные мелкие конторы, но надолго никто не задерживался. В 2014 году здание передали в оперативное управление Сибирскому филиалу ГЦСИ-РОСИЗО. В настоящее время объект законсервирован и пустует», - пояснила актуальность проекта пресс-служба ТГУ.

В вузе сообщили, что уже 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, волонтеры университета проведут субботник вокруг складов Горохова, а с 31 мая по 2 июня напротив разрушающегося здания пройдет первый арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство, – «мУкА. Склады искусства». У бывших складов разместится мобильная паблик-арт инсталляция, которая станет временной выставочной площадкой. Участники-художники «обыграют» историю и будущее архитектурного памятника.

Анастасия Куклина убеждена, что ее проект «мУкА. Склады искусства» объединил сразу две болевые точки города. Одна из них – Томск покидают молодые перспективные художники, потому что не видят возможности реализовать себя здесь. Вторая – сохранение исторических построек.

«На фестивале будут выставляться только томские художники. Это моя принципиальная позиция, чтобы показать, что у нас есть творческое арт-комьюнити, у которого есть потенциал, Поэтому Гороховские склады важно отреставрировать именно в контексте центра современного искусства. Томск – это студенческий город, и, очевидно, у нас не хватает адекватных выставочных площадок, где можно проводить не только маленькие выставки, небольшие лекционные программы, а реализовывать масштабные фестивали, которые привлекали бы внимание не только томичей, но и туристов и заинтересованные стороны из других городов», – рассказала Анастасия.

В завершение фестиваля будет подготовлено коллективное обращение томичей о содействии в реставрации складов купца Горохова.

Для справки:

По информации ТГУ, в фестивале будут участвовать известные томичам художники – Лукия Мурина и Николай Исаев, Аксинья Сарычева, Елена Бабошко, Екатерина Пушникова, Анна Бакшаева, Александр Колпаков и другие. Из новичков к проекту присоединились Екатерина Легушева и Ульяна Гилева, которые создавали инсталляции для фестиваля Street Vision. Одновременно с выставкой современного искусства запланирована образовательная программа: лекторий с экспертами из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска и Томска, мастер-классы для взрослых и детей, саунд-вечеринки и площадка «Арт-пикник» от партнеров проекта.