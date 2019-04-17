МЧС: водителям Томской области лучше на 2 дня отложить дальние поездки

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни. В среду, 17 апреля, в регионе ожидается усиление ветра до 18 м/с, умеренные осадки и гололедица. В четверг, 18 апреля, возможны порывы ветра до 22 м/с и резкое понижение температуры воздуха до -4…-7 градусов.

«В связи с неблагоприятным прогнозом областная комиссия по безопасности дорожного движения просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Автолюбителям рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Главное управление МЧС России по Томской области также предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия.

«Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Гололедица на дорогах способна спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть предельно внимательными к пешеходам на проезжей части. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций», - пояснили специалисты ведомства.

Номера вызова экстренных служб: пожарно-спасательная — 101, полиция — 102, скорая помощь — 103, газовая служба — 104. В Томске, Северске и Томском районе их заменяет единый номер 112.