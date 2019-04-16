2019-04-16T05:24:36+03:00
Общество

Самым бедным томским вице-губернатором стал зам по антикоррупции Шестаков

Мужчина отчитался в скромном доходе за 2018 год в 4,24 миллиона рублей
Татьяна Щукина
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До чиновничьей карьеры Шестаков много лет проработал в системе Газпрома. Фото: администрации ТОДо чиновничьей карьеры Шестаков много лет проработал в системе Газпрома. Фото: администрации ТО
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Декларации о доходах за 2018 год подали вовремя все заместители губернатора Томской области, продемонстрировав разрыв в благосостоянии в 7 раз. Наиболее состоятельным по итогам минувшего года стал зам по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Очевидно, что он реально разбирается в том, чем управляет, и знания применяет также на пользу своей семьи: у него с супругой есть серьезные вложения в недвижимое имущество. За год Гурдин смог более, чем вдвое умножить доходы, увеличив их объем с 11 до 27 млн рублей. Доход жены кратно ниже – всего 230 тыс рублей. У супругов два земельных участка, квартира, гаражи и 4 автомобиля: Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, «ГАЗ-6615» и Mercedes Benz S200K, имеется кроме того снегоход. Глава семейства владеет долями в трех десятках земельных участков, в ЛЭП и даже морском причале.

69-летний зам губернатора Александр Шестаков, начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области, имеет доходы значительно скромнее. За 2018 год он отчитался в 4,24 млн рублей. У чиновника отечественное авто «ГАЗ-69» и иномарка Toyota Highlander. Очевидно, что «главный по антикоррупции» любит активный отдых на природе: у него есть катер ПС-5, маломерное судно, два легковых прицепа и снегоход Yamaha. Доход жены вице-губернатора в прошлом году составил 662 тыс рублей, у нее есть в собственности квартира и машина Audi Q-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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