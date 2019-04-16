Ведра, грабли и метелки: Томск вышел на субботник

В минувший уик-энд в Томске состоялся первый общегородской субботник. Традиционно на это мероприятие выходят целые коллективы организаций, а также активные горожане, которые хотят, чтобы после долгой зимы в их дворах было чисто и красиво. В этот раз на уборку вышли 6400 томичей.

Горожане прибирались в парках и скверах, возле школ и больниц, на придомовых территориях и около магазинов.

В Ленинском районе в субботнике приняли участие 1293 томича. Жители и волонтеры очистили территорию скверов «Блок-Пост», «Пролетарский» и сквера в микрорайоне АРЗ. Помогали добровольцам и 15 единиц техники. Общими усилиями собрали 275 кубометров мусора.

В Кировском районе 1915 жителей наводили порядок на улицах Карташова, Тверская, Мокрушина, пл. Дзержинского. Вместе с ними трудились и ряд коммерческих организаций, предприятий, социальных учреждений. Удалось отмыть 46 площадок и вывезти 74 кубометра мусора.

В Октябрьском районе на субботник вышло 1743 человека и 11 единиц уборочной техники. Волонтеры «Снежной вахты» рыхлили снег в микрорайоне Спицфабрика у памятника «Плачущая вдова». Всего с территории района было убрано 388 кубометров мусора.

В Советском районе в субботнике приняли участие 1447 жителей района. Работа велась на 218 участках, было задействовано 2 единицы техники и вывезено 280 кубометров мусора.

Самой «популярной» площадкой субботника по традиции оказался Лагерный сад. Здесь работали сотрудники томской мэрии. Для подготовки этой территории к предстоящему празднованию Дня Победы заранее прорыхлили снег и собрали вытаявший мусор. На этой неделе данную территорию собираются обработать от клеща, поэтому все подготовительные работы необходимо было завершить в срок.

В этом году увеличили площадь обрабатываемой территории до 732 га, чтобы максимально обезопасить горожан. Количество зеленых насаждений в Томске заметно увеличивается с каждым годом, соответственно, необходимо активизировать эту работу, чтобы отдых в черте города был безопасным. Аккарицидную обработку также проведут в зонах отдыха, в лесопарковых зонах и на кладбищах.

Что же касается «влажной» уборки, то бригады Спецавтохозяйства приступили к весенней мойке остановочных комплексов. За минувшие выходные отмыли 131 остановку. Отмыли подпорную стенку, перила по пр. Ленина и тротуары по проспекту Ленина. Перильные ограждения отмыли на участке от ул. Набережная реки Ушайка до ул. Трифонова, а тротуары – от ул. Беленца до ул. Набережная реки Ушайки.

В Кировском районе очистили остановки в мкр. Мокрушинский и на Московском тракте. К тому же со своей инициативой подключились томские предприниматели, которые планируют в ближайшее время навести чистоту на 16 остановках городского транспорта.

Уборка прибордюрной части выполнена на улицах Карла Маркса, Учебная, в пер. Нахановича, на ул. Нахимова, Герцена, Осенняя, на проспекте Комсомольском и на Иркутском тракте.

Всего в минувшие выходные на улицах Томска работало 92 единицы техники: 46 днем и 46 ночью. В ручной уборке было задействовано 132 человека. С улиц было собрано 354 тонны уличного смета и 384 кубометров мусора.

Софья Севостьянова