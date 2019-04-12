Томичи будут получать одну квитанцию за тепло, воду и свет

Администрация Томской области намерена сделать прозрачной всю систему расчетов за коммунальные услуги и сделать для жителей комфортной все взаимодействие со сферой ЖКХ. С этой целью регион и ПАО «Интер РАО» утвердили план совместных мероприятий по созданию сети Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ). Первый из них появится в городе Томске, но до конца 2020 года подобные учреждения будут действовать уже во всех муниципалитетах.

Губернатор Сергей Жвачкин пояснил значимость события: «Становится ближе момент, когда любой гражданин Томской области будет получать одну бумажку вместо семи-восьми». Глава региона отметил, что в первую очередь в едином расчетном документе будут отражаться платежи за тепло, воду, электроэнергию, далее в него войдут другие платежи.

ЕИРЦ будут действовать по принципу одного окна, где жители смогут не только оплачивать полученные услуги ЖКХ, но также задавать вопросы. Система станет защитой от недобросовестных действий управляющих компаний, которые порой «грешат» тем, что направляют деньги от не поставщикам услуг, а на другие цели.

«Наша система не позволяет направлять деньги на другие цели, поэтому она делает прозрачной всю систему расчетов. Все будет в электронном виде», — заверил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. Он подчеркнул, что опыт подобные центры уже действуют в Московской и Ленинградской областях и они доказали свою эффективность.