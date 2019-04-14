В крупной ДТП с двумя «Тойотами» под Томском пострадали два человека

Ранним утром воскресенья, 14 апреля, в районе деревни Черная речка произошло столкновение двух автомобилей, шедших во встречных направлениях. В результате аварии пострадали оба водителя в возрасте 30 и 50 лет.

Пресс-служба УМВД России по Томской области уточнила, что лобовое столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Carina случилось около 05:32 часов на 116-м километре автодороги Р-255.

Обе машины получили серьезные повреждения. Пострадавшие водители с травмами доставлены по «скорой» в одну из больниц областного центра.

Эксперты выясняют обстоятельства происшествия.

Кроме того, в воскресенье, сотрудники региональной ГИБДД сообщили, что за прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации было зафиксировано 8571 нарушений, 5759 из которых - нарушения скоростного режима. Стражи порядка призвали томичей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения с целью снижения дорожно-транспортного травматизма.