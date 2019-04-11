Посредник по продаже жилья и авто ответит за 17 эпизодов мошенничества в Томске

32-летний житель Томска сядет на скамью подсудимых за мошенничество в сфере посредничества по продаже недвижимости и автомобилей. На данный момент доказаны 17 эпизодов преступлений, совершенных мужчиной за 3 года.

«По версии следствия, в период с 2015 года по 2018 год мужчина предлагал свою помощь в качестве посредника… Он брал документы на транспортные средства, составлял фиктивные договоры купли-продажи, полученные автомобили томич либо передавал третьим лицам в счет своих долгов, либо получал за них денежные средства. При этом хозяину машины выдавалась лишь незначительная сумма денег», – разъяснила схему действий мошенника пресс-служба прокуратуры Томской обалсти.

Как пояснили в ведомстве, своими противоправными действиями томич причинил доверившим ему людям ущерб свыше 15,4 миллиона рублей. Свою вину обвиняемый признал полностью, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.