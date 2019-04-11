2019-04-11T09:59:46+03:00
Общество

Все мы родом из детства

Сегодня воспитатель дошкольного образования - одна из самых нужных и востребованных профессий.
Людмила Артемьева
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Светлана Пономарева считает, что главная задача воспитателя – найти подход к каждому ребенку.Светлана Пономарева считает, что главная задача воспитателя – найти подход к каждому ребенку.Фото: из открытых источников
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«Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда?»… Ответ на этот вопрос знает воспитатель МБДОУ № 89 Томска Светлана Пономарева.

Лучший воспитатель Томска

В этом году Светлана Викторовна стала победителем муниципального этапа и лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2019».

Уважение и принятие ребенка таким, какой он есть, помощь в движении вперед, поддержка инициативы и интересов, предоставление выбора цели, способа и средства действия, умение увлечь ребенка в мир неизведанного, заинтересовать его настолько, чтобы ему самому захотелось решить поставленную задачу - это те пропускные «билетики» для «больших» взрослых в страну детства. Именно в этом видит цель своей работы Светлана Пономарева.

Стремясь идти в ногу со временем, Светлана Викторовна постоянно повышает свой профессиональный уровень, представляет опыт работы на городских и областных семинарах для педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Профессионал и новатор

Светлана Пономарева - педагог не только по образованию (учитель начальных классов), но и по призванию. Она уже 15 лет работает на выбранном поприще. Имеет высшую квалификационную категорию, которую вновь подтвердила в марте 2019 года. В 2018-м за добросовестный плодотворный труд и профессиональное мастерство награждена Почетной грамотой департамента образования администрации Томска.

Ранним утром Светлана Викторовна встречает своих воспитанников с улыбкой, а дети с радостью бегут ей навстречу, потому что чувствуют ее добро и любовь, обожают свою «вторую маму», доверяют сокровенные желания и тайны, делятся своими радостями и печалями. Педагог умеет организовать два десятка шумных подвижных детишек и направить их энергию в нужное русло. Дети понимают ее с полувзгляда и полуслова.

Педагог постоянно находится в творческом поиске, старается провести каждый день с воспитанниками интересно и необыкновенно, стремится вызвать у них потребность в самовыражении - рисовать, исследовать, импровизировать. Она прививает детям навыки конструктивного общения, толерантности, учит быть в коллективе.

Светлана Викторовна умеет найти подход к каждому ребенку, в том числе и с «особыми образовательными потребностями», создавая благоприятные условия, чтобы он начал контактировать со сверстниками, наравне с другими участвовал во всех групповых мероприятиях.

Воспитанники Светланы Пономаревой регулярно участвуют в региональных исследовательских конференциях, творческих конкурсах, всероссийских викторинах - занимают призовые места и становятся победителями. Например, она реализовала на базе своей группы проект по ранней финансовой грамотности, в рамках которого дети побывали на экскурсии в Сбербанке и познакомились с экономическими профессиями родителей.

Все родители отмечают у педагога доброжелательное отношение и внимание к их маленьким «сокровищам». Они ей верят и принимают активное участие в жизни старшей группы. Светлана Викторовна в работе с родителями использует не только традиционные формы работы, но и новые подходы - походы выходного дня, мастер-классы, семейные викторины, спортивные праздники. Ее выпускники успешно учатся в школах города.

На протяжении нескольких лет С.В. Пономарева является педагогом-наставником для студентов Томского государственного педагогического колледжа. А сама она получает второе высшее образование в ТГПУ по специальности «логопедия».

В коллективе детского сада ее ценят как профессионала, целеустремленного, творческого человека, активно участвующего в общественной жизни организации. У Светланы Викторовны дружная семья - муж и две дочери, которые ее во всем поддерживают.

После конкурса Светлана Пономарева отметила, что участие в конкурсе воспитателей - это колоссальный труд. Путь саморазвития и самосовершенствования, осмысления своего опыта, источник дальнейшего развития, когда открываются новые горизонты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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