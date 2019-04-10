2019-04-10T05:27:06+03:00
Происшествия

Канализация затопила лес в п. Спутник, томичи страдают от зловония

К делу подключится природоохранная прокуратура
Татьяна Щукина
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Живя в окружении леса, люди вынуждены дышать «ароматом» нечистот. Фото: onf.ruЖивя в окружении леса, люди вынуждены дышать «ароматом» нечистот. Фото: onf.ru
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Активисты Общероссийского народного фронта в Томской области обратились в природоохранную прокуратуру с предложением принять меры по выявлению источника и прекращению сброса канализационных стоков в лес у поселка Спутник.

В пресс-службе ОНФ объяснили, что действуют по жалобе жителей поселке, в котором проживают около 2-х тысяч человек. Активисты выехали в лес с проверкой совместно с инспекторами региональных управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, обоснованность жалоб граждан подтвердилась.

«В лесном массиве у дороги вблизи поселка Спутник на месте разрушенной канализационной насосной станции (КНС-32) уже не первый год происходит масштабный сброс жидких бытовых отходов. Нечистотами залита территория в лесу площадью свыше тысячи квадратных метров. Все это удалось зафиксировать фото- и видеосъемкой», -поделились впечатлениями специалисты.

«Жители уже не первый год дышат крайне неприятными запахами, которые идут из лесного массива. Как мы убедились во время рейда, в лесу отчетливо пахнет канализацией и помоями. Особенно резкий запах образуется в теплое время года. Учитывая, что рядом с поселком протекает река Большая Киргизка, все это в будущем может привести к негативным экологическим последствиям», - рассказала координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Томской области Екатерина Радионова. Она также подчеркнула, что жители Спутника и экологи обеспокоены тем, что до сих пор по факту не работают новые очистные сооружения, хотя на их строительство из городского бюджета было потрачено 54 млн рублей.

Для справки:

По информации ОНФ, несколько лет назад в Спутнике была отключена канализационная насосная станция (КНС-3). Мэрия Томска приняла решение о строительстве в поселке новых канализационных очистных сооружений, которые до сих пор не работают. Слив фекальных вод осуществляется в колодец, находящийся в лесу в 600–700 м от поселка. В настоящее время затоплен канализационными сбросами весь прилегающий к поселку участок леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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