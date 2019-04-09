Женщина-хирург ответит за смерть годовалой девочки в городе Асино

Врач-хирург Асиновской районной больницы Томской области сядет на скамью подсудимых за свою халатность, повлекшую гибель маленькой пациентки, которой на момент смерти не было и двух лет. Малышка поступила в лечебное учреждение с сильной рвотой 21 июля 2017 года. Осмотрев ребенка, 32-летняя дежурная врач поставила ей диагноз – гастрит. По утверждению матери девочки, крохе дали таблетки и поставили катетер, но ничего не помогло и ночью она умерла. Убитые горем родственники сразу заподозрили неладное и отказались проводить вскрытие в Асино, тело девочки отвезли в Томск, где было выявлено, что диагноз асиновским хирургом был поставлен ошибочно. В начале августа по заявлению родных погибшего ребенка Экспертиза в Санкт-Петербурге подтвердила заключение томских коллег. Уже в начале августа в отношении врача было возбуждено уголовное дело.

К настоящему времени обвинительное заключение по делу хирурга утвержено и направлено в суд. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«По версии следствия, в июле 2017 года дежурный врач-хирург ОГБУЗ «Асиновская районная больница» без проведения необходимых диагностических мероприятий поставила малолетнему ребёнку неверный диагноз, а также не оказала необходимого лечения. В результате девочка скончалась в больнице спустя сутки после госпитализации», - гласит официальная информация прокуратуры Томской области.

В ведомстве сообщили, что вину в совершенном преступлении обвиняемая признала частично. Дело рассмотрит Асиновский городской суд.